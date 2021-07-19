В Азербайджане спад новых случаев COVID-19, два человека скончались

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 148 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 338,586 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

В воскресенье сообщалось о 255 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались два человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 4 994 человека.

От COVID-19 вылечились 331,350 тыс. (+56 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 242 человека.

За сутки медики провели 6 тыс. 22 теста на коронавирус против 9 319 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 920,841 тыс. тестов на COVID-19.

А.Салаева