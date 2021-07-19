В Азербайджане спад новых случаев COVID-19, два человека скончались

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 148 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 338,586 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
В воскресенье сообщалось о 255 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались два человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 4 994 человека.
От COVID-19 вылечились 331,350 тыс. (+56 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 242 человека.
За сутки медики провели 6 тыс. 22 теста на коронавирус против 9 319 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 920,841 тыс. тестов на COVID-19.
А.Салаева
Путин и Алиев обсудят в Москве реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху - Кремль
Президент Азербайджана приедет в Москву 20 июля - Кремль
Цены на нефть падают примерно на 6%, Brent подешевела до $69,38 за баррель
США в случае провала переговоров по СВПД могут ограничить экспорт иранской нефти в КНР за счет новых санкций
За кибератакой против сервиса Microsoft Exchange стояли хакеры, связанные с властями Китая - Блинкен
ИВ Лянкярана направит около 0,8 млн манатов на ремонт городских дорог
Президент Алиев распорядился выделить около $3 млн на завершение строительства бетонной плотины на Ордубадской ГЭС
Регулярный автобусный рейс Баку-Нахчыван-Баку запускается с 17 июля
Белоусов: годовая инфляция в России остается очень высокой - 6,56%, по итогам года ожидается на уровне 5%
В Германии после сильнейшего наводнения планируют улучшить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях
Блинкен встретится с лидером белорусской оппозиции Тихановской - Госдеп
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по страхованию банкоматов и наличности в них
ВТБ (Азербайджан) совместно с KFC дарят гаджеты Huawei
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом