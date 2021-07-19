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СНГ 19.07.2021 18:19

Путин: рост ВВП РФ в 2021г составит порядка 4%

Рост российской экономики в 2021 году будет близок к показателю 4%, заявил президент РФ Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Экономический рост по итогам текущего года составит порядка 4%. Надеюсь, что близко к этому", - сказал он.

Глава государства отметил, что РФ уже удалось практически приблизится к доковидным показателям по уровню безработицы.

"Уже сейчас уровень безработицы практически вернулся к параметрам 2019 года. Сколько было - 4,7%, сейчас уже 4,9%. Но это средний показатель, статистика. И мы понимаем, что многие люди по-прежнему сталкиваются и с трудностями при устройстве на работу, не полной занятости", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]