Путин: рост ВВП РФ в 2021г составит порядка 4%

Рост российской экономики в 2021 году будет близок к показателю 4%, заявил президент РФ Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Экономический рост по итогам текущего года составит порядка 4%. Надеюсь, что близко к этому", - сказал он.

Глава государства отметил, что РФ уже удалось практически приблизится к доковидным показателям по уровню безработицы.

"Уже сейчас уровень безработицы практически вернулся к параметрам 2019 года. Сколько было - 4,7%, сейчас уже 4,9%. Но это средний показатель, статистика. И мы понимаем, что многие люди по-прежнему сталкиваются и с трудностями при устройстве на работу, не полной занятости", - добавил он.