В Тегеране на неделю вводят локдаун из-за ситуации с COVID-19

В иранской столице решили ввести локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает агентство Associated Press.
Подобный режим будет действовать с 20 по 26 июля.
В этот период в Тегеране будут закрыты все базары, рынки, офисы, театры, спортзалы и рестораны.
Помимо столицы, локдаун вводится по всей провинции Тегеран, а также в соседней провинции Альборз.
В понедельник в Иране выявили 25,4 тыс. новых случаев COVID-19, 213 человек скончались вследствие заражения инфекцией. Заболеваемость в стране достигла практически пиковых значений этого года. В апреле в Иране зафиксировали антирекорд по суточному количеству новых случаев - 25,5 тыс.
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