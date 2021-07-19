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Регион 19.07.2021 18:23

В Тегеране на неделю вводят локдаун из-за ситуации с COVID-19

В иранской столице решили ввести локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает агентство Associated Press.

Подобный режим будет действовать с 20 по 26 июля.

В этот период в Тегеране будут закрыты все базары, рынки, офисы, театры, спортзалы и рестораны.

Помимо столицы, локдаун вводится по всей провинции Тегеран, а также в соседней провинции Альборз.

В понедельник в Иране выявили 25,4 тыс. новых случаев COVID-19, 213 человек скончались вследствие заражения инфекцией. Заболеваемость в стране достигла практически пиковых значений этого года. В апреле в Иране зафиксировали антирекорд по суточному количеству новых случаев - 25,5 тыс.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]