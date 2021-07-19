В Тегеране на неделю вводят локдаун из-за ситуации с COVID-19

В иранской столице решили ввести локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает агентство Associated Press.

Подобный режим будет действовать с 20 по 26 июля.

В этот период в Тегеране будут закрыты все базары, рынки, офисы, театры, спортзалы и рестораны.

Помимо столицы, локдаун вводится по всей провинции Тегеран, а также в соседней провинции Альборз.

В понедельник в Иране выявили 25,4 тыс. новых случаев COVID-19, 213 человек скончались вследствие заражения инфекцией. Заболеваемость в стране достигла практически пиковых значений этого года. В апреле в Иране зафиксировали антирекорд по суточному количеству новых случаев - 25,5 тыс.