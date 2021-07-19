Турция рассчитывает принять в 2021 году 25 млн иностранных туристов

Турция по итогам 2021 года ожидает 25 млн иностранных гостей, прогноз был скорректирован с учетом эпидемиологической ситуации, заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.
"Мы скорректировали целевые показатели и рассчитываем, что турпоток в Турцию в этом году составит 25 млн иностранных гостей. Также мы прогнозируем доходы от туризма в этом году в размере $20 млрд. Сейчас сезон проходит успешно, и я надеюсь, что наши цели будут достигнуты", - сказал он в эфире телеканала CNN Turk.
По словам Эрсоя, если говорить о его личных ожиданиях по турпотоку, то он бы хотел видеть в Турции не менее 30 млн иностранных туристов в этом году. Доходы от туризма, по его словам, должны составить $23 млрд долларов.
Как отметил Эрсой, нормализация эпидобстановки в стране зависит, в первую очередь, от темпов вакцинации. "Если граждане будут активно прививаться и не идти на поводу предрассудков, то Турция может быстро перейти к полной нормализации эпидситуации в стране", - считает он.
Также министр оценил возможности закрытия страны в случае увеличения числа зараженных коронавирусом, в частности, индийским штаммом.
"Ни от чего гарантии нет, и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом "дельта". Однако по международным авиарейсам во внимание принимается ситуация по всей стране", - пояснил Эрсой.
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