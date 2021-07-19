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СНГ 19.07.2021 21:20

Стратегия социально-экономического развития РФ не будет пересмотрена из-за пандемии - Путин

Стратегия социально-экономического развития Россиине будет пересматриваться, несмотря на пандемию коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Последствия и вызовы пандемии потребовали определенной корректировки некоторых планов, но это не означает пересмотра стратегии. Напротив, ответственность всех уровней власти сейчас заключается в том, чтобы наращивать темпы работы, четко следовать приоритетам и добиваться ощутимых изменений", - сказал Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и проектам.

"Программа, которую мы реализуем, получила поддержку людей в ходе президентских выборов в 2018 году, потому она должна быть выполнена. Ожидания граждан оправданы", - подчеркнул он.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]