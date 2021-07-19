Стратегия социально-экономического развития РФ не будет пересмотрена из-за пандемии - Путин

Стратегия социально-экономического развития Россиине будет пересматриваться, несмотря на пандемию коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Последствия и вызовы пандемии потребовали определенной корректировки некоторых планов, но это не означает пересмотра стратегии. Напротив, ответственность всех уровней власти сейчас заключается в том, чтобы наращивать темпы работы, четко следовать приоритетам и добиваться ощутимых изменений", - сказал Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и проектам.

"Программа, которую мы реализуем, получила поддержку людей в ходе президентских выборов в 2018 году, потому она должна быть выполнена. Ожидания граждан оправданы", - подчеркнул он.