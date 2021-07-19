Россия вплотную подошла к достижению наилучшего показателя по вводу жилья - Путин

Строительный комплекс России вплотную подошел к наилучшему показателю по вводу жилья за всю современную историю страны, заявил президент РФ Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Само жилищное строительство идет опережающими темпами, в этом году планируется построить и сдать более 85 млн кв. м жилья. По сути, мы вплотную подошли к достижению наилучшего показателя за всю современную историю России. Прошу правительство последовательно увеличивать набранные темпы в стройке. Такая позитивная динамика должна быть во всех значимых сферах", - сказал президент.
Он напомнил, что за прошедший год несколько миллионов семей смогли улучшить жилищные условия, несмотря на сложности в экономике, связанные с пандемийными ограничениями.
"В прошлом году свыше 3 млн российских семей смогли улучшить свои жилищные условия. Такой результат достигнут во многом благодаря снижению ставки по ипотечным кредитам. В том числе, для семей с двумя и более детьми. А с этого года льготы по ипотеке предоставляются и тем, у кого рождается первенец", - напомнил глава государства.
Как сообщалось, по итогам 2020 года в РФ было введено 82,2 млн кв. м жилья(с учетом жилых домов на участках садоводства), что на 0,2% больше показателя годом ранее. Без учета жилых домов на участках для ведения садоводства было построено 75,5 млн кв. м жилья, что на 5,9% меньше, чем в 2019 году.
По информации Росстата, в мае текущего года в России построили 5 млн кв. м жилья (с учетом домов на участках садоводства), что на 31,3% превышает показатель за май 2020 года. По итогам пяти месяцев ввод жилья в стране вырос на 28,4% -до 28,8 млн кв. м.
Согласно прогнозу Минстроя РФ, по итогам 2021 года в России введут в эксплуатацию 85,6 млн кв. м жилой недвижимости.
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