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Дальнее зарубежье 19.07.2021 18:59

Блинкен встретится с лидером белорусской оппозиции Тихановской - Госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник проведет переговоры с экс-кандидатом в президенты Беларусии лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, следует из расписания, опубликованного Госдепом.

Согласно расписанию, встреча состоится в 12:10 по местному времени. Она пройдет в здании Госдепартамента.

Вместе с Блинкеном во встрече примет участие заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Ранее Тихановская написала в твиттере, что намерена встретиться с Блинкеном и Нуланд, чтобы "обсудить эффективную помощь подвергшимся репрессиям белорусам и гражданскому обществу, а также - новые санкции против режима в Беларуси".

Как сообщалось, Тихановская в воскресенье прибыла в США. Она отмечала, что в ходе поездки планирует посетить Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорнию, а также провести встречи с политиками, экспертами и белорусской диаспорой.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]