Блинкен встретится с лидером белорусской оппозиции Тихановской - Госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник проведет переговоры с экс-кандидатом в президенты Беларусии лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, следует из расписания, опубликованного Госдепом.
Согласно расписанию, встреча состоится в 12:10 по местному времени. Она пройдет в здании Госдепартамента.
Вместе с Блинкеном во встрече примет участие заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
Ранее Тихановская написала в твиттере, что намерена встретиться с Блинкеном и Нуланд, чтобы "обсудить эффективную помощь подвергшимся репрессиям белорусам и гражданскому обществу, а также - новые санкции против режима в Беларуси".
Как сообщалось, Тихановская в воскресенье прибыла в США. Она отмечала, что в ходе поездки планирует посетить Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорнию, а также провести встречи с политиками, экспертами и белорусской диаспорой.
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