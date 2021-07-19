Цены на нефть падают примерно на 6%, Brent подешевела до $69,38 за баррель

Цены на нефть ускорили падение в ходе торгов в понедельник, теряя около 6% на фоне решения ОПЕК+ наращивать добычу.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:41 в понедельник составляет $69,38 за баррель, что на $4,21 (5,72%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $67,35 за баррель, что на $4,46 (6,21%) ниже итогового значения предыдущей сессии.
ОПЕК+ приняла решение об ускоренном возвращении на рынок объемов нефти, добычу которой она урезала с мая 2020 года.
Сделка продлевается с мая 2022 года до конца 2022 года. С августа страны ОПЕК+ начинают наращивать добычу на 400 тыс. б/с в месяц до полного свертывания сокращений (сейчас составляет 5,8 млн б/с от уровня октября 2018 года, у РФ и Саудовской Аравии отдельные референтные базы).
В декабре текущего года ОПЕК+ оценит ситуацию на рынке и показатели добычи стран-участниц.
Министры продолжат встречаться каждый месяц в течение всего срока действия соглашения и, оценивая ситуацию, определять объемы добычи на следующий месяц, стремясь отказаться от ограничений к сентябрю 2022 года.
Аналитики Julius Baer говорят, что спрос продолжает опережать предложение и увеличения добычи странами ОПЕК+ будет недостаточно, чтобы вернуть рынок нефти в состояние равновесия в краткосрочной перспективе. Однако в более долгосрочной перспективе, как ожидается, "черное золото" будет дешеветь.
"В краткосрочной перспективе этих дополнительных баррелей будет недостаточно, чтобы привести нефтяной рынок обратно в состояние равновесия", - отмечает руководитель исследовательской группы Next Generation Julius Baer Карстен Менке. - В более долгосрочной перспективе свободные и дополнительные производственные мощности стран ОПЕК+ являются основной причиной, по которой, как мы считаем, цены на нефть будут снижаться".
В центре внимания трейдеров также остается ситуация с распространением новых штаммов коронавируса в разных регионах мира.
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