В России начинаются клинические испытания новой вакцины от COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило разрешение Минздрава РФ на проведение первой и второй фаз клинических испытаний своей вакцины от коронавируса, они стартуют с понедельника, сообщила пресс-служба агентства.

"ФМБА получило официальное разрешение Министерства здравоохранения Российской Федерации на проведение клинических исследований I и II фазы субъединичной рекобинантной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Клинические исследования будут проводиться с 19 июля 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы ФМБА в понедельник.

"В июне 2021 года были успешно завершены доклинические исследования вакцинного препарата, в результате которых были доказаны его безопасность, иммуногенность и протективность (защитный потенциал)", - добавили в пресс-службе.

При этом новая вакцина нацелена прежде всего на выработку клеточного иммунитета, а в качестве мишени используются консервативные белки коронавируса, наименее подверженные мутациям, подчеркнули в ФМБА.

Как следует из реестра разрешений Минздрава на проведение клинических испытаний, исследования новой вакцины ФМБА будет проводиться в Санкт-Петербурге на базе НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ и клиники "Научно-исследовательский центр Эко-безопасность".

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что агентство завершит доклинические испытания своей вакцины от коронавируса в июне, а в июле начнет клинические испытания.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 1 марта текущего года глава ФМБА сообщила, что созданная в агентстве вакцина относится к препаратам нового поколения и разрабатывается на новой технологической платформе.

В настоящее время в РФ зарегистрированы четыре отечественные вакцины от COVID-19: векторные "Спутник V" и "Спутник Лайт" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ; пептидная "ЭпиВакКорона", разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора; цельновирионный "КовиВак" Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук. 18 января текущего года в России началась массовая вакцинация от COVID-19.