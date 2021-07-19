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СНГ 19.07.2021 22:40

Россиянам создадут индивидуальные карты генетического здоровья - Голикова

В России планируется реализовать проект по созданию индивидуальной карты генетического здоровья гражданина, что позволит принимать меры по ранней диагностике и предупреждению различных заболеваний, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Также (в рамках нацпроекта "Здравоохранение" - ИФ) будет реализован проект по созданию индивидуальной карты генетического здоровья, генетические данные позволят принимать меры по предупреждению развития заболеваний", - сказала Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам в понедельник.

По ее словам, в случае возникновения каких-либо заболеваний карта генетического здоровья позволит "диагностировать их с высокой точностью и значительно раньше".

Вице-премьер также сообщила, что в рамках нацпроекта в следующем году в РФ планируется создать единый механизм координации и внедрения медицинских научных разработок.

"С 2022 года ученым, разработчикам будут предложены оценка и комплексное сопровождение их медицинских проектов, включая патентную защиту и помощь в поиске индустриальных партнеров, готовых внедрять их разработки", - сказала Голикова.

Она добавила, что "сегодня почти невозможно внедрить в производство новые разработки, права на которые принадлежат РФ".

"В этой связи нужны изменения в действующее законодательство, облегчающие и ускоряющие выход научных разработок на рынок, их внедрение с целью повышения доступности для пациентов и заинтересованности в этих разработках бизнеса", - отметила Голикова.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]