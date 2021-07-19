В Германии после сильнейшего наводнения планируют улучшить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях

В Германии продолжают бороться с последствиями сильнейшего наводнения, произошедшего в стране на прошлой неделе и унесшего жизни не менее 165 человек, сообщает в понедельник издание Die Welt.
Федеральное правительство запланировало начало ликвидации последствий наводнения на среду, 21 июля. Речь идет непосредственно о реконструкции, которая, по предварительным подсчетам, будет стоить миллиарды евро, а также о финансовой поддержке пострадавших людей.
Также в стране планируют улучшить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях. Представитель правительства Германии Мартина Фиц заявила, что мобильное приложение NINA, которое в Германии используют для оповещения об опасностях, работало исправно, однако "опыт борьбы с этой катастрофой показывает, что мы должны работать больше и лучше".
По информации издания, многие пострадавшие говорили о том, что получили оповещение о наводнении слишком поздно или не получили его совсем. Свободная демократическая партия Германии возложила вину за серьезные сбои в обеспечении зашиты граждан на министра внутренних дел Хорста Зеехофера, заявив, что он несет "прямую личную ответственность".
Зеехофер назвал эту критику "дешевой предвыборной риторикой". По словам политика, несмотря на необходимость улучшения систем оповещения и борьбы с кризисными ситуациями, "сейчас народу нужны помощь и солидарность".
Его позицию поддержал министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.
"Как только мы предоставим помощь всем пострадавшим, а это сейчас важнее всего, мы займемся поиском вещей, которые пошли не по плану, которые не сработали, после чего мы внесем необходимые изменения. Речь идет не о поиске виноватых, а об улучшениях на будущее", - заявил он.
Сильнейшее наводнение произошло на западе Германии на прошлой неделе. Оно затронуло федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Бавария и Саксония. По последним данным, число жертв составляет 165 человек и продолжает расти, сотни человек числятся пропавшими без вести. Около 30 тыс. человек все еще находятся без электричества.
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