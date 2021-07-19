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СНГ 19.07.2021 22:57

Зеленский предложил вынести вопрос европейской перспективы Украины, Грузии и Молдовы на рассмотрение Европейского Совета

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что предложил председателюЕвропейского Совета Шарлю Мишелю вынести вопрос европейской перспективы Украины, Грузии и Молдовына рассмотрение Совета.

"Я предложил Шарлю Мишелю вынести вопрос европейской перспективы (для Украины, Грузии и Молдовы - ИФ) на рассмотрение Европейского Совета", - заявил Зеленский на брифингев понедельник по итогам Батумской международной конференции с участием лидеров стран "Ассоциированного трио" (Украина, Грузия, Молдова).

Он выразил уверенность, что формат "Ассоциированного трио" станет важным шагом на пути к европейской интеграции трех стран.

"Сегодня мы впервые собрались в таком формате. Я уверен, он станет важным шагом на пути к европейской интеграции Украины, Грузии, Молдовы. Мы на наивысшем уровне задекларировали нашу общую цель - это полноправное членство в ЕС ... Для этого берет начало наша инициатива - "Ассоциированное трио", в рамках которого мы объединяем усилия к европейской интеграции. То, что эта цель является достижимой, абсолютно придает уверенности", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что "первым шагом на пути к членству в ЕС должно стать признание европейской перспективы Украины, Грузии и Молдовы в соответствии со ст.49 договора о ЕС".

"Украина существенно продвинулась на этом пути, уже зафиксировав поддержку нескольких государств", - констатировал Зеленский.

По словам президента, участники Батумской конференции также согласовали подходы к проведению саммита "Восточного партнерства".

"Этот саммит должен быть амбициозным и полной мерой учитывать стремления "Ассоциированного трио". Успех "Восточного партнерства" зависит от нашей состоятельности определить его стратегические цели и усилить его геополитическое значение в Восточной Европе. Именно в таком ключе мы будет работать над Декларацией саммита. Мы готовы к смелым подходам и призываем к этому наших партнеров в ЕС", - сказал президент Украины.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]