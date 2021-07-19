Белоусов: годовая инфляция в России остается очень высокой - 6,56%, по итогам года ожидается на уровне 5%

Инфляция в РФ на фоне активного восстановительного роста стала ключевой проблемой, несмотря на принятые меры, которые смогли сбить волну роста цен, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"Если исходно на текущий год в едином плане зафиксирована цифра 3,3% роста ВВП РФ, то сейчас оценка 3,9%, но может быть и выше", - сказал Белоусов в ходе заседания Совета по стратегическом развитию и проектам.
"Но известно, что ключевой проблемой на фоне такого поступательного, даже ускоренного восстановительного роста стала инфляция. Целый ряд мер, который был принят в конце прошлого года и в текущем году, позволил еще сбить эту инфляционную волну. Тем не менее, годовая цифра инфляции остается очень высокой - это 6,56%. Она чуть ниже, чем за предыдущую неделю, но все равно больше 6% в годовом выражении, и по итогам года мы сейчас считаем, что мы может выйти примерно на цифру в 5%", - сказал первый заместитель председателя правительства.
Он отметил, что по динамике реальных располагаемых доходов показатели выходят на запланированную отметку - около 3%
"Мы в этом году также планировали рост инвестиций в рамках Единого плана в 3,9%, сейчас выходим на 4,5%, вроде бы это хороший результат, но нужно, во-первых, иметь в виду, что мы в прошлом году сократили инвестиции почти на 1,5%, и, во-вторых, что в 2022-2024 гг. нам нужно не 4,5%, как в этом, а нам нужно будет выходить на 5% и выше - 5,1-5,3%", - сказал Белоусов.
В качестве одного из примеров работы в этом направлении Белоусов назвал запущенный в прошлом году механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений.
"В прошлом году мы заключили 24 соглашения с объемом инвестиций почти 971 млрд рублей. В текущем году в начале года была некая заминка, но там все вопросы сейчас в основном организационно-технического характера решены, и мы сейчас выходим на плановые цифры - это 130 оглашений с общим объемом 2 трлн рублей", - сказал он.
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