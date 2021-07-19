Грузия, Молдова и Украина подписали декларацию об объединении усилий на пути интеграции в Евросоюз

Президенты Грузии Саломе Зурабишвили, МолдовыМайя Санду и Украины Владимир Зеленский в понедельник в Батуми в рамках программы Евросоюза "Восточное партнерство" подписали декларацию, которая объединяет усилия трех стран на пути интеграции в ЕС.
"У наших стран есть много общего, но главное - мы не хотим возвращаться в прошлое. Мы готовы бороться за наше европейское будущее. Мы взяли обязательство поддерживать друг друга", - заявила Зурабишвили после церемонии подписания.
Она отметила, что Черное море является "символом новых подходов, связей, торговли" и оно открывает путь в ЕС.
Как заявила на совместном брифинге президент Молдовы, в декларации сказано, что три государства обязуются развивать свободную торговлю с Евросоюзом, что открывает им неограниченные возможности.
"У нас есть потенциал усилить Евросоюз", - подчеркнула Санду.
В свою очередь Зеленский заявил, что для Украины, Грузии и Молдовыцелью является вступление в Евросоюз.
По его словам, Украина, Грузия и Молдова должны сделать все, чтобы война и линии разграничения исчезли навсегда с территорий этих стран.
"Мы все знаем, что такое война. Мы должны сделать все, чтобы на земле трех наших стран линии разграничения исчезли навсегда", - отметил президент Украины.
Он сообщил, что "начал рабочую поездку в Грузию к линии разграничения с Абхазией".
"Она не только разделяет Грузию и временно оккупированную Абхазию, она отдаляет людей на оккупированной территории от нормального, безопасного и достойного будущего ... Боль, которую мы видим сегодня, является идентичной той, которую я вижу каждый месяц, когда езжу на линию разграничения в нашей независимой Украине", - сказал Зеленский.
Он добавил, что "в Молдове тоже знают, что такое аннексия, оккупация и линия разграничения".
В Батуми в понедельник прошла международная конференция, в которой приняли участие председательЕвропейского совета Шарль Мишель и президенты Грузии, Молдовыи Украины.
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