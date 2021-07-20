Миссия МВФ повысила прогноз роста ВВП Грузии в 2021г до 7,7%

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая в течение двух недель работала в Грузии, ожидает увеличения ВВП страны в 2021 году на 7,7%, ранее МВФ прогнозировал рост экономики на 3,5%.

"Пересмотр прогноза обусловлен более высокими, чем ожидалось, ежемесячными темпами экономического роста во втором квартале текущего года", - заявил глава миссии МВФ в Грузии Джеймс Джон в понедельник на брифинге. Миссии фонда работала в Грузии в виртуальном формате в форме консультаций в соответствии со статьей IV устава МВФ.

В частности, отмечалось, что в апреле ВВП Грузии вырос 44,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в мае - на 25,8%, высоким ожидается рост и по итогам июня.

По оценкам миссии фонда, соотношение государственного долга страны к ВВП, которое ранее прогнозировалось в 2021 году на уровне 60,8%, снизится до 55,3%.

В то же время ухудшены инфляционные ожидания. Если до сих пор МВФ прогнозировал среднюю инфляцию в Грузии на уровне 3,8% в 2021 году, то, согласно новому прогнозу, средняя инфляция в стране в этом году будет на уровне 7,3%, а к концу года инфляция в годовом исчислении достигнет 9,4%. Эксперты фонда ожидают, что в 2022 году инфляция в Грузии должна снизиться до 2,8%.

В отчете миссии по итогам ее работы наряду с оценками текущей ситуации и перспектив развития экономики, внимание также акцентировано на фискальной и монетарной политике, политике финансового сектора и структурных реформах в стране. В частности говорится, что стране может потребоваться дальнейшее ужесточение монетарной политики.

"Теперь, когда экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось, риски для инфляции возрастают. Таким образом, Национальный банк должен быть готов в случае необходимости к быстрому повышению процентной ставки, если инфляционные ожидания или базовая инфляция указывают на сохранение высоких инфляционных рисков", - сказано в документе.