США поставят еще 4 млн доз вакцин против COVID-19 по всему миру - Белый дом

Вашингтон отправляет около миллиона доз вакцин Johnson&Johnson против коронавируса COVID-19 в страны Западной Африки и 3 млн доз в Гватемалу, сообщила в понедельник представитель Белого дома Дженнифер Псаки.
"Соединенные Штаты продолжают прикладывать большие усилия, распространяя вакцины против COVID-19. Сегодня мы можем сообщить, что более миллиона вакцин Johnson&Johnson были отправлены в Гамбию, Сенегал и Замбию. Также завтра мы отправим 3 миллиона доз вакцин в Гватемалу", - сказала Псаки на пресс-брифинге Белого дома.
"Мы горды тем, что жертвуем эти вакцины, спасая жизни и помогая нуждающимся", - добавила Псаки.
В июне Белый дом опубликовал список стран, которым поставит 55 млн доз вакцин от коронавируса в соответствии с обещанием президента Джо Байдена - США предоставят 80 млн доз вакцин странам с низким и средним уровнем дохода.
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