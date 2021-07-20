США поставят еще 4 млн доз вакцин против COVID-19 по всему миру - Белый дом

Вашингтон отправляет около миллиона доз вакцин Johnson&Johnson против коронавируса COVID-19 в страны Западной Африки и 3 млн доз в Гватемалу, сообщила в понедельник представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

"Соединенные Штаты продолжают прикладывать большие усилия, распространяя вакцины против COVID-19. Сегодня мы можем сообщить, что более миллиона вакцин Johnson&Johnson были отправлены в Гамбию, Сенегал и Замбию. Также завтра мы отправим 3 миллиона доз вакцин в Гватемалу", - сказала Псаки на пресс-брифинге Белого дома.

"Мы горды тем, что жертвуем эти вакцины, спасая жизни и помогая нуждающимся", - добавила Псаки.

В июне Белый дом опубликовал список стран, которым поставит 55 млн доз вакцин от коронавируса в соответствии с обещанием президента Джо Байдена - США предоставят 80 млн доз вакцин странам с низким и средним уровнем дохода.