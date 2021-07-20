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Здравоохранение 20.07.2021 00:32

США поставят еще 4 млн доз вакцин против COVID-19 по всему миру - Белый дом

Вашингтон отправляет около миллиона доз вакцин Johnson&Johnson против коронавируса COVID-19 в страны Западной Африки и 3 млн доз в Гватемалу, сообщила в понедельник представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

"Соединенные Штаты продолжают прикладывать большие усилия, распространяя вакцины против COVID-19. Сегодня мы можем сообщить, что более миллиона вакцин Johnson&Johnson были отправлены в Гамбию, Сенегал и Замбию. Также завтра мы отправим 3 миллиона доз вакцин в Гватемалу", - сказала Псаки на пресс-брифинге Белого дома.

"Мы горды тем, что жертвуем эти вакцины, спасая жизни и помогая нуждающимся", - добавила Псаки.

В июне Белый дом опубликовал список стран, которым поставит 55 млн доз вакцин от коронавируса в соответствии с обещанием президента Джо Байдена - США предоставят 80 млн доз вакцин странам с низким и средним уровнем дохода.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ВАКЦИНЫ, ПОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]