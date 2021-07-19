Франция переживает четвертую волну пандемии COVID-19

Франция вступила в четвертую волну пандемии коронавируса COVID-19, заявил в понедельник представитель французского правительства Габриэль Атталь.
"Мы вступили в четвертую волну коронавируса", - приводят французские СМИ слова Атталя.
Представитель правительства призвал сделать все возможное, чтобы не допустить того, чтобы эта волна стала "более разрушительной", чем предыдущие.
По его словам, за последнюю неделю заболеваемость во Франции выросла на 125%, а 80% выявляемых случаев представляют собой особенно опасный штамм "дельта".
Накануне во Франции выявили 12,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев заражения COVID-19 за время пандемии в стране достигло почти 5,9 млн.
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