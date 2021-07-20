Армянские военные вновь обстреляли позиции ВС Азербайджана в Нахчыване

Боевые позиции ВС Азербайджана в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной республики вновь подверглись обстрелу со стороны армянских военных.
«19 июля в 20:50 позиции Азербайджанской Армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики вновь подверглись обстрелу из оружия разного калибра с территории Армении», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Ведомство отмечает, что «с целью подавления огневой активности противной стороны был произведен ответный огонь».
«Потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет», - подчеркивает Минобороны.
Х.Насирзаде
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