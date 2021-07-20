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Оборона 20.07.2021 00:01

Армянские военные вновь обстреляли позиции ВС Азербайджана в Нахчыване

Боевые позиции ВС Азербайджана в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной республики вновь подверглись обстрелу со стороны армянских военных.

«19 июля в 20:50 позиции Азербайджанской Армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики вновь подверглись обстрелу из оружия разного калибра с территории Армении», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Ведомство отмечает, что «с целью подавления огневой активности противной стороны был произведен ответный огонь».

«Потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет», - подчеркивает Минобороны.

Х.Насирзаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]