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Дальнее зарубежье 20.07.2021 09:08

Несколько ракет упали рядом с президентским дворцом в центре Кабула

Несколько ракет упало возле дворца президента Афганистана, сообщают СМИ Афганистана.

По их данным, ракеты упали недалеко от президентского дворца в Кабуле во вторник во время молитвы по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам.

Согласно СМИ, президент Ашраф Гани и другие люди, находящиеся поблизости, были вынуждены прекратить молитвы после того, как несколько громких взрывов сотрясли этот район.

О раненых не сообщается.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, РАКЕТЫ, ДВОРЕЦ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]