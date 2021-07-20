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Дальнее зарубежье 20.07.2021 09:16

Израильская армия сообщила о пуске двух ракет по Израилю из Ливана

Армия обороны Израиля сообщила, что по израильской территории из Ливана был осуществлен пуск двух ракет.

"Две ракеты были выпущены из Ливана в направлении северной части Израиля. Одна из ракет была перехвачена системой противовоздушной обороны "Железный купол", вторая упала на открытой местности на территории Израиля", - говорится в сообщении военных в твиттере.

"Мы по-прежнему готовы защищать Израиль на всех фронтах", - подчеркнула армия.

Ранее она сообщила о том, что на севере страны прозвучали сирены, предупреждающие об опасности.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, АРМИЯ, ЛИВАН, РАКЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]