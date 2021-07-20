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В Китае в понедельник зарегистрировано рекордное число случаев CОVID-19 с января текущего года - Госкомздрав КНР

Госкомитет здравоохранения КНР сообщил во вторник, что за минувший понедельник в стране выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом: 57 "импортированных" и восемь внутри страны.

Это самый высокий показатель с 30 января 2021 года, когда были обнаружены 92 новых случая заражения.

Все внутренние случаи зафиксированы в понедельник в юго-западной китайской провинции Юньнань.

Новая вспышка внутренних случаев инфицирования в Юньнани пришлась, преимущественно, на города Жуйли и, частично, Лунчуань на границе с Мьянмой.

С 8 июля в Жуйли решением властей Юньнани закрыты все пункты выезда и въезда, введен режим домашней изоляции. С 00:00 часов 7 июля закрылись все предприятия и государственные учреждения за исключением больниц, аптек и магазинов с товарами первой необходимости.

По словам мэра Жуйли Шан Лабяня, в городе распространяется мутировавший штамм вируса.

Чиновник отметил, что для того, чтобы "гарантировать безопасность всей страны, в Жуйли принята самая жесткая, решительная и научно обоснованная программа" предотвращения распространения инфекции.

Предыдущая вспышка внутренних случаев заражения в Жуйли произошла в марте текущего года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, СЛУЧАИ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]