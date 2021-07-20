В Китае в понедельник зарегистрировано рекордное число случаев CОVID-19 с января текущего года - Госкомздрав КНР

Госкомитет здравоохранения КНР сообщил во вторник, что за минувший понедельник в стране выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом: 57 "импортированных" и восемь внутри страны.
Это самый высокий показатель с 30 января 2021 года, когда были обнаружены 92 новых случая заражения.
Все внутренние случаи зафиксированы в понедельник в юго-западной китайской провинции Юньнань.
Новая вспышка внутренних случаев инфицирования в Юньнани пришлась, преимущественно, на города Жуйли и, частично, Лунчуань на границе с Мьянмой.
С 8 июля в Жуйли решением властей Юньнани закрыты все пункты выезда и въезда, введен режим домашней изоляции. С 00:00 часов 7 июля закрылись все предприятия и государственные учреждения за исключением больниц, аптек и магазинов с товарами первой необходимости.
По словам мэра Жуйли Шан Лабяня, в городе распространяется мутировавший штамм вируса.
Чиновник отметил, что для того, чтобы "гарантировать безопасность всей страны, в Жуйли принята самая жесткая, решительная и научно обоснованная программа" предотвращения распространения инфекции.
Предыдущая вспышка внутренних случаев заражения в Жуйли произошла в марте текущего года.
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