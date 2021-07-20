В Китае в понедельник зарегистрировано рекордное число случаев CОVID-19 с января текущего года - Госкомздрав КНР

Госкомитет здравоохранения КНР сообщил во вторник, что за минувший понедельник в стране выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом: 57 "импортированных" и восемь внутри страны.

Это самый высокий показатель с 30 января 2021 года, когда были обнаружены 92 новых случая заражения.

Все внутренние случаи зафиксированы в понедельник в юго-западной китайской провинции Юньнань.

Новая вспышка внутренних случаев инфицирования в Юньнани пришлась, преимущественно, на города Жуйли и, частично, Лунчуань на границе с Мьянмой.

С 8 июля в Жуйли решением властей Юньнани закрыты все пункты выезда и въезда, введен режим домашней изоляции. С 00:00 часов 7 июля закрылись все предприятия и государственные учреждения за исключением больниц, аптек и магазинов с товарами первой необходимости.

По словам мэра Жуйли Шан Лабяня, в городе распространяется мутировавший штамм вируса.

Чиновник отметил, что для того, чтобы "гарантировать безопасность всей страны, в Жуйли принята самая жесткая, решительная и научно обоснованная программа" предотвращения распространения инфекции.

Предыдущая вспышка внутренних случаев заражения в Жуйли произошла в марте текущего года.