Азербайджанский военный получил ранение в результате обстрела со стороны ВС Армении на границе с Нахчываном

Подразделения Вооруженных сил Армении в 23:40 обстреляли позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.
«Обстрел велся с позиций ВС Армении близ села Араздейен Ведийского района из оружия разного калибра. В результате обстрела военнослужащий Азербайджанской армии старший лейтенант Бадалли Рамал получил ранение в ногу. Раненому была оказана первая медицинская помощь, после чего он был эвакуирован в медицинское учреждение», - сообщает минобороны Азербайджана.
По данным ведомства, ответным огнем противник был подавлен.
«В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанских войск», - сообщает оборонное ведомство.
Н.Аббасова
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