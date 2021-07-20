Азербайджанский военный получил ранение в результате обстрела со стороны ВС Армении на границе с Нахчываном

Подразделения Вооруженных сил Армении в 23:40 обстреляли позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

«Обстрел велся с позиций ВС Армении близ села Араздейен Ведийского района из оружия разного калибра. В результате обстрела военнослужащий Азербайджанской армии старший лейтенант Бадалли Рамал получил ранение в ногу. Раненому была оказана первая медицинская помощь, после чего он был эвакуирован в медицинское учреждение», - сообщает минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, ответным огнем противник был подавлен.

«В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанских войск», - сообщает оборонное ведомство.

Н.Аббасова