Цены на нефть поднимаются после обвала накануне, Brent торгуется на уровне $68,8 за баррель

Цены на нефть поднимаются во вторник после обвала накануне на фоне сделки ОПЕК+, а также очередной волны беспокойства, связанного с растущей заболеваемостью COVID-19 в мире.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 во вторник составляет $68,8 за баррель, что на $0,18 (0,26%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $4,97 (6,8%) - до $68,62 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $66,52 за баррель, что на $0,1 (0,15%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов упала на $5,39 (7,5%) - до $66,42 за баррель. Срок действия августовских фьючерсов истекает с закрытием рынка во вторник.
Падение стоимости нефти Brent в понедельник стало максимальным с марта, WTI - с сентября прошлого года, сообщает MarketWatch.
Быстрое распространение нового штамма коронавируса "дельта" способствовало увеличению заболеваемости во многих регионах мира - от Азии до Европы, и эксперты опасаются введения новых карантинных мер, которое может ограничить спрос на нефть.
Так, США уже рекомендовали своим гражданам не посещать Великобританию и Индонезию, где заболеваемость COVID-19 выросла.
"Потенциал дальнейшего ослабления экономической активности в краткосрочной перспективе сохраняется, однако штамм "дельта" лишь замедлит рост экономики, но не остановит его", - приводит агентство Bloomberg слова аналитика Oanda Asia Pacific Джеффри Хэлли.
Как сообщалось, страны ОПЕК+ в минувшие выходные приняли решение об ускоренном возвращении на рынок объёмов нефти, добыча которой была урезана с мая 2020 года.
Сделка ОПЕК+ продлевается с мая 2022 года до конца 2022 года. С августа страны ОПЕК+ начинают наращивать добычу на 400 тыс. б/с в месяц до полного свертывания сокращений (в настоящее время они составляют 5,8 млн б/с от уровня октября 2018 года, у РФ и Саудовской Аравии отдельные референтные базы).
В декабре текущего года ОПЕК+ оценит ситуацию на рынке и показатели добычи стран-участниц. Министры продолжат встречаться каждый месяц в течение всего срока действия соглашения и, оценивая ситуацию, определять объемы добычи на следующий месяц, стремясь отказаться от ограничений к сентябрю 2022 года.
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