Около 1,5 тыс. военных из РФ и Узбекистана проведут учение около границы с Афганистаном 30 июля - 10 августа

Совместное учение военнослужащих РФ и Узбекистана пройдет в районе, граничащем с Афганистаном, с 30 июля по 10 августа, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) во вторник.
"Около 1,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил РФ и Узбекистана примут участие в совместном учении, которое пройдет с 30 июля по 10 августа в Сурхандарьинской области Республики Узбекистан. Практические действия учения пройдут на полигоне "Термез" в районе, граничащем с Афганистаном, с привлечением около 200 единиц военной техники, в том числе авиационной", - говорится в сообщении.
В рамках учения военнослужащие совместной группировкой войск отработают вопросы обеспечения территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона. Основу российского контингента составят военнослужащие миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа, уточняет ЦВО.
Ранее сообщалось, что с 5 по 10 августа на полигоне "Харб-Майдон" в Хатлонской области Таджикистана также пройдет совместное учение военнослужащих России, Узбекистана и Таджикистана, где российскую сторону представят подразделения 201-й военной базы.
Азербайджанский военный получил ранение в результате обстрела со стороны ВС Армении на границе с Нахчываном
Армянские военные вновь обстреляли позиции ВС Азербайджана в Нахчыване
Цены на нефть поднимаются после обвала накануне, Brent торгуется на уровне $68,8 за баррель
Миссия МВФ повысила прогноз роста ВВП Грузии в 2021г до 7,7%
Байден во вторник получит доклад по приписываемой Китаю киберактивности
США поставят еще 4 млн доз вакцин против COVID-19 по всему миру - Белый дом
В России начинаются клинические испытания новой вакцины от COVID-19
В Азербайджане спад новых случаев COVID-19, два человека скончались
ИВ Лянкярана направит около 0,8 млн манатов на ремонт городских дорог
Президент Алиев распорядился выделить около $3 млн на завершение строительства бетонной плотины на Ордубадской ГЭС
Регулярный автобусный рейс Баку-Нахчыван-Баку запускается с 17 июля
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по страхованию банкоматов и наличности в них
ВТБ (Азербайджан) совместно с KFC дарят гаджеты Huawei
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом