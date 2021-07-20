Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0071 RUR   0.0229 GBR   2.3405 TRY   0.1994

Цена на нефть

15.07 $/bbl   WTI 71.65 -1.48 Brent 73.47 -1.29

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 20.07.2021 10:18

Около 1,5 тыс. военных из РФ и Узбекистана проведут учение около границы с Афганистаном 30 июля - 10 августа

Совместное учение военнослужащих РФ и Узбекистана пройдет в районе, граничащем с Афганистаном, с 30 июля по 10 августа, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) во вторник.

"Около 1,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил РФ и Узбекистана примут участие в совместном учении, которое пройдет с 30 июля по 10 августа в Сурхандарьинской области Республики Узбекистан. Практические действия учения пройдут на полигоне "Термез" в районе, граничащем с Афганистаном, с привлечением около 200 единиц военной техники, в том числе авиационной", - говорится в сообщении.

В рамках учения военнослужащие совместной группировкой войск отработают вопросы обеспечения территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона. Основу российского контингента составят военнослужащие миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа, уточняет ЦВО.

Ранее сообщалось, что с 5 по 10 августа на полигоне "Харб-Майдон" в Хатлонской области Таджикистана также пройдет совместное учение военнослужащих России, Узбекистана и Таджикистана, где российскую сторону представят подразделения 201-й военной базы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Главы МИД России и Узбекистана обсудили деградацию ситуации в Афганистане Россельхознадзор с 14 апреля разрешает ввоз томатов из 3 областей Узбекистана Россельхознадзор с 1 января разрешает поставки томатов с 34 предприятий Узбекистана Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости Путин по телефону поздравил президента Узбекистана с днем рождения Россия и Узбекистан обсуждают создание совместного авиалоукостера

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]