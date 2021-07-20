Около 1,5 тыс. военных из РФ и Узбекистана проведут учение около границы с Афганистаном 30 июля - 10 августа

Совместное учение военнослужащих РФ и Узбекистана пройдет в районе, граничащем с Афганистаном, с 30 июля по 10 августа, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) во вторник.

"Около 1,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил РФ и Узбекистана примут участие в совместном учении, которое пройдет с 30 июля по 10 августа в Сурхандарьинской области Республики Узбекистан. Практические действия учения пройдут на полигоне "Термез" в районе, граничащем с Афганистаном, с привлечением около 200 единиц военной техники, в том числе авиационной", - говорится в сообщении.

В рамках учения военнослужащие совместной группировкой войск отработают вопросы обеспечения территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона. Основу российского контингента составят военнослужащие миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа, уточняет ЦВО.

Ранее сообщалось, что с 5 по 10 августа на полигоне "Харб-Майдон" в Хатлонской области Таджикистана также пройдет совместное учение военнослужащих России, Узбекистана и Таджикистана, где российскую сторону представят подразделения 201-й военной базы.