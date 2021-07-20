Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0071 RUR   0.0229 GBR   2.3405 TRY   0.1994

Цена на нефть

15.07 $/bbl   WTI 71.65 -1.48 Brent 73.47 -1.29

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 20.07.2021 14:30

Министр обороны США едет в Азию, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов международному порядку в регионе - Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остин 23 июля отправится в азиатское турне, в ходе которого продемонстрирует заинтересованность США в развитии отношений со странами АСЕАН и поддержании в регионе международного порядка, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, Остин посетит Сингапур (республика Сингапур), Ханой (Вьетнам), Манилу (Филиппины). Также министр обороны отправится на Аляску.

"Эта поездка подчеркнет неизменную приверженность США региону и нашу заинтересованность в поддержании основанного на правилах международного порядка в регионе и продвижении центральной роли АСЕАН", - говорится в заявлении, размещенном на сайте американского военного ведомства.

Кирби также сказал, что "визит министра Остина продемонстрирует важность, которую администрация Байдена - Харрис придает Юго-Восточной Азии и АСЕАН как важной части архитектуры Индо-Тихоокеанского региона".

Во время поездки глава Пентагона встретится с ключевыми лидерами стран, чтобы "подтвердить отношения в области обороны, и провести двусторонние встречи с высокопоставленными должностными лицами", отмечается в заявлении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, МИНОБОРОНЫ, АЗИЯ, ВИЗИТ


Похожие новости


Министры обороны США и Германии подтвердили готовность к совместному противостоянию "стратегическим конкурентам" - Пентагон Министр обороны США предвидит новые войны Глава Минобороны Грузии обсудил с представителем госдепа США вопросы региональной безопасности и военного сотрудничества Глава минобороны Израиля выразил надежду, что США смогут предотвратить создание Ираном ядерного оружия США продолжат оказывать содействие совершенствованию обороны Саудовской Аравии - Пентагон Министр обороны США считает инициативу "НАТО-2030" важной для противостояния России и Китаю

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]