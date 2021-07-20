Министр обороны США едет в Азию, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов международному порядку в регионе - Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остин 23 июля отправится в азиатское турне, в ходе которого продемонстрирует заинтересованность США в развитии отношений со странами АСЕАН и поддержании в регионе международного порядка, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
По его словам, Остин посетит Сингапур (республика Сингапур), Ханой (Вьетнам), Манилу (Филиппины). Также министр обороны отправится на Аляску.
"Эта поездка подчеркнет неизменную приверженность США региону и нашу заинтересованность в поддержании основанного на правилах международного порядка в регионе и продвижении центральной роли АСЕАН", - говорится в заявлении, размещенном на сайте американского военного ведомства.
Кирби также сказал, что "визит министра Остина продемонстрирует важность, которую администрация Байдена - Харрис придает Юго-Восточной Азии и АСЕАН как важной части архитектуры Индо-Тихоокеанского региона".
Во время поездки глава Пентагона встретится с ключевыми лидерами стран, чтобы "подтвердить отношения в области обороны, и провести двусторонние встречи с высокопоставленными должностными лицами", отмечается в заявлении.
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