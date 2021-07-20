Советник госдепартамента США Дерек Чолле 20-21 июля посетит Украину и 21-23 июля Польшу, сообщил госдеп.
Целями визитов будут "подтверждение стратегической важности отношений Соединенных Штатов с Украиной и Польшей", - отмечается в сообщении.
В повестку дня переговоров включен "целый ряд вопросов, включая общие опасения по поводу трубопровода "Северный поток-2" и энергетической безопасности в более широком плане", информирует госдеп.
В Киеве Чолле намерен встретиться с высокопоставленными правительственными чиновниками, "чтобы обсудить поддержку США усилий Украины по противодействию российской агрессии и дальнейшему продвижению экономических и антикоррупционных реформ".
В Варшаве он с высокопоставленными правительственными чиновниками и представителями гражданского общества "обсудит стратегические двусторонние и региональные вопросы, а также общую приверженность демократическим ценностям и институтам".
И в Киеве, и в Варшаве советник госдепа встретится с "лидерами бизнеса в целях укрепления двусторонних экономических связей", - говорится в сообщении.
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