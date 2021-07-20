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Дальнее зарубежье 20.07.2021 10:32

Американский дипломат обсудит в Киеве и Варшаве "Северный поток 2" и противостояние России - госдеп США

Советник госдепартамента США Дерек Чолле 20-21 июля посетит Украину и 21-23 июля Польшу, сообщил госдеп.

Целями визитов будут "подтверждение стратегической важности отношений Соединенных Штатов с Украиной и Польшей", - отмечается в сообщении.

В повестку дня переговоров включен "целый ряд вопросов, включая общие опасения по поводу трубопровода "Северный поток-2" и энергетической безопасности в более широком плане", информирует госдеп.

В Киеве Чолле намерен встретиться с высокопоставленными правительственными чиновниками, "чтобы обсудить поддержку США усилий Украины по противодействию российской агрессии и дальнейшему продвижению экономических и антикоррупционных реформ".

В Варшаве он с высокопоставленными правительственными чиновниками и представителями гражданского общества "обсудит стратегические двусторонние и региональные вопросы, а также общую приверженность демократическим ценностям и институтам".

И в Киеве, и в Варшаве советник госдепа встретится с "лидерами бизнеса в целях укрепления двусторонних экономических связей", - говорится в сообщении.

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Тэги: США, ГОСДЕП, КИЕВ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]