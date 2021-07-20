Глава МИД Литвы считает шантажом заявление Лукашенко о помощи с незаконными мигрантами

Заявление белорусского президента Александра Лукашенко о помощи Литве в проблеме с нелегальными мигрантами является шантажом, Вильнюс может ответить новыми санкциями, заявил глава литовской дипломатии Габриэлюс Ландсбергис.
"Это не помощь, это шантаж. (...) Ответ простой - если Минск не остановится и далее будет доставлять мигрантов, Литва предложит новые санкции", - передала комментарий Лансдбергиса агентству BNS его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.
Накануне Лукашенко заявил, что Беларусь готова помочь Литве, испытывающей кризис из-за наплыва незаконных мигрантов со стороны Беларуси. При этом он отметил, что Минск поступил бы так "не безвозмездно". Лукашенко пояснил, что при борьбе с незаконными действиями на границе требуются немалые средства.
"Они ввели против нас санкции, они пошли на удушение моей страны, на удушение моего народа. Я - президент этого народа. Я должен, оценивая ситуацию, предпринимать определенные действия, чтобы народ не удушили, чтобы страну не уничтожили. Предпринимая против белорусского народа подобные деяния, они хотят, чтобы мы их защищали в этой ситуации? Слушайте, по меньшей мере это странно", - заявил белорусский президент.
В 2021 году на границе с Беларусью, через которую проходит внешняя граница Евросоюза, литовские пограничники задержали уже более 2 тыс. незаконных мигрантов, что в десятки раз больше, чем за весь прошлый год. Литовские должностные лица утверждают, что потоки миграции являются организованной акцией властей Беларуси против Литвы. Напряжение между Минском и Вильнюсом усилилось в прошлом году после не признаваемых Западом президентских выборов в Белоруссии. По причине наплыва нелегальных мигрантов Литва объявила режим экстремальной ситуации.
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