Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0071 RUR   0.0229 GBR   2.3405 TRY   0.1994

Цена на нефть

15.07 $/bbl   WTI 71.65 -1.48 Brent 73.47 -1.29

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 20.07.2021 11:30

Президент МОК сообщил, что 85% прибывающих в Токио на Олимпиаду спортсменов вакцинированы от COVID-19 либо имеют к нему иммунитет

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на встрече с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой выразил признательность правительству и народу Японии за работу, проделанную по организации проведения летних Олимпийских игр в Токио.

"Хотел бы выразить свое искреннее уважение и благодарность правительству и народу Японии за то, что они принимают нас. Организационный комитет Олимпиады 2020 проделал фантастическую работу по организации этих Игр и сделал Токио самым подготовленным олимпийским городом за всю историю", - цитируют местные СМИ заявление Баха.

Он отметил важность обеспечения безопасного проведения игр в условиях пандемии коронавируса и сообщил, что 85% прибывающих в Токио спортсменов и официальных лиц, которые будут жить в Олимпийской деревне, и почти 100% членов и сотрудников МОК либо вакцинированы, либо имеют иммунитет.

На открывшейся в Токио во вторник очередной сессии МОК Бах сказал, что при принятии решения о переносе Игр с 2020 на 2021 год он "не представлял себе, насколько все будет трудно", поскольку не было прецедентов проведения Олимпиады в такой обстановке. Благодаря взаимопониманию между МОК и японскими властями с участием специалистов были разработаны меры по обеспечению безопасности игр, и они уже работают в Токио сегодня, подчеркнул Бах.

Олимпиада в Токио стартует 23 июля и пройдет до 8 августа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ОЛИМПИАДА, ОРГАНИЗАЦИЯ, МОК


Похожие новости


Глава МОК призвал японцев поддержать Олимпиаду и спортсменов Глава МОК считает, что риск заражения COVID-19 жителей Японии из-за Олимпиады равен нулю Олимпийские соревнования в Токио пройдут без зрителей Открытие Олимпиады в Токио пройдет без зрителей В оргкомитете Олимпиады в Токио по-прежнему не исключают проведение Олимпиады без зрителей В Токио могут продлить антикоронавирусные ограничения на время летней Олимпиады

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]