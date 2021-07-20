Президент МОК сообщил, что 85% прибывающих в Токио на Олимпиаду спортсменов вакцинированы от COVID-19 либо имеют к нему иммунитет

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на встрече с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой выразил признательность правительству и народу Японии за работу, проделанную по организации проведения летних Олимпийских игр в Токио.
"Хотел бы выразить свое искреннее уважение и благодарность правительству и народу Японии за то, что они принимают нас. Организационный комитет Олимпиады 2020 проделал фантастическую работу по организации этих Игр и сделал Токио самым подготовленным олимпийским городом за всю историю", - цитируют местные СМИ заявление Баха.
Он отметил важность обеспечения безопасного проведения игр в условиях пандемии коронавируса и сообщил, что 85% прибывающих в Токио спортсменов и официальных лиц, которые будут жить в Олимпийской деревне, и почти 100% членов и сотрудников МОК либо вакцинированы, либо имеют иммунитет.
На открывшейся в Токио во вторник очередной сессии МОК Бах сказал, что при принятии решения о переносе Игр с 2020 на 2021 год он "не представлял себе, насколько все будет трудно", поскольку не было прецедентов проведения Олимпиады в такой обстановке. Благодаря взаимопониманию между МОК и японскими властями с участием специалистов были разработаны меры по обеспечению безопасности игр, и они уже работают в Токио сегодня, подчеркнул Бах.
Олимпиада в Токио стартует 23 июля и пройдет до 8 августа.
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