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Туризм 21.07.2021 02:15

Канада откроет границы для вакцинированных туристов 7 сентября

Канада откроет свои границы для полностью вакцинированных американцев с 9 августа, а для путешественников из других стран - с 7 сентября, сообщает СBC News.

Федеральное правительство также заявило, что с 9 августа дети в возрасте до 12 лет, которые еще не получили разрешения на получение вакцины, будут освобождены от карантинного требования после въезда в Канаду и смогут передвигаться вместе со своими родителями, если они будут соблюдать меры общественного здравоохранения. Но этим детям рекомендуется избегать учреждений с групповыми занятиями, таких как школа, лагеря и детские сады.

Иностранные путешественники, въезжающие в Канаду, должны будут предоставить доказательства (на английском или французском языках) того, что они полностью привились одной из вакцин, разрешенных для использования в Канаде (Pfizer Inc. (SPB: PFE), Moderna Inc. (SPB: MRNA), AstraZeneca или Johnson & Johnson (SPB: JNJ) Co.) за 14 дней до прибытия. Все путешественники должны использовать правительственный портал ArriveCAN для предоставления личной информации. Если они соблюдают правила, введенные правительством, им не придется проходить карантин по прибытии в Канаду.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КАНАДА, КОРОНАВИРУС, ТУРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]