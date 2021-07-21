Канада откроет границы для вакцинированных туристов 7 сентября

Канада откроет свои границы для полностью вакцинированных американцев с 9 августа, а для путешественников из других стран - с 7 сентября, сообщает СBC News.
Федеральное правительство также заявило, что с 9 августа дети в возрасте до 12 лет, которые еще не получили разрешения на получение вакцины, будут освобождены от карантинного требования после въезда в Канаду и смогут передвигаться вместе со своими родителями, если они будут соблюдать меры общественного здравоохранения. Но этим детям рекомендуется избегать учреждений с групповыми занятиями, таких как школа, лагеря и детские сады.
Иностранные путешественники, въезжающие в Канаду, должны будут предоставить доказательства (на английском или французском языках) того, что они полностью привились одной из вакцин, разрешенных для использования в Канаде (Pfizer Inc. (SPB: PFE), Moderna Inc. (SPB: MRNA), AstraZeneca или Johnson & Johnson (SPB: JNJ) Co.) за 14 дней до прибытия. Все путешественники должны использовать правительственный портал ArriveCAN для предоставления личной информации. Если они соблюдают правила, введенные правительством, им не придется проходить карантин по прибытии в Канаду.
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