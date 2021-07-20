Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0071 RUR   0.0229 GBR   2.3405 TRY   0.1994

Цена на нефть

15.07 $/bbl   WTI 71.65 -1.48 Brent 73.47 -1.29

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 20.07.2021 11:23

Число заражений COVID-19 в мире приближается к 191 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника составило 190 млн 923 тыс. 535, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 96 тыс. 272 человек. В то же время более 174,5 млн человек переболели и вылечились.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 34 млн 132 тыс. 71 инфицированных COVID-19, скончались 609 тыс. 231 пациентов, а выздоровели более 24,9 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 млн 174 тыс. 322, общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 414 тыс. 482, а выздоровевших - более 30,3 млн.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 млн 391 тыс. 845 заболевших, умерло 542 тыс. 756 человек, выздоровели 18 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 527,7. В США на 1 млн жителей скончалось 1 тыс. 877 человек, в Индии - 297, Бразилии - 2 тыс. 535.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В Азербайджане впервые с конца мая зафиксировано свыше 200 новых заражений COVID-19 за сутки Число заражений COVID-19 в мире превысило 189,5 млн - университет Хопкинса В Азербайджане спад новых случаев COVID-19 Число случаев заражения COVID-19 в мире приближается к 189 млн - университет Хопкинса В Великобритании за сутки выявили почти 50 тыс. случаев COVID-19, это рекорд с января - статистика В Азербайджане продолжается рост случаев COVID-19, 2 человека скончались

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]