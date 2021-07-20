Число заражений COVID-19 в мире приближается к 191 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника составило 190 млн 923 тыс. 535, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 96 тыс. 272 человек. В то же время более 174,5 млн человек переболели и вылечились.
В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 34 млн 132 тыс. 71 инфицированных COVID-19, скончались 609 тыс. 231 пациентов, а выздоровели более 24,9 млн человек.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 млн 174 тыс. 322, общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 414 тыс. 482, а выздоровевших - более 30,3 млн.
На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 млн 391 тыс. 845 заболевших, умерло 542 тыс. 756 человек, выздоровели 18 млн.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 527,7. В США на 1 млн жителей скончалось 1 тыс. 877 человек, в Индии - 297, Бразилии - 2 тыс. 535.
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