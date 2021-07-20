В Узбекистане задержаны девять человек по подозрению в терроризме

Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Сырдарьинской области на северо-западе страны группу из девяти человек по подозрению в участии в запрещенной в России террористической организации "Катиба таухид валь-джихад", сообщила во вторник пресс-служба МВД страны.
"В ходе совместных оперативных действий сотрудниками управлений внутренних и управления службы госбезопасности Сырдарьинской области выявлена незаконная деятельность группы приверженцев международной террористической организации "Катиба таухид валь-джихад (запрещена в РФ) ", - говорится в сообщении.
По данным МВД, в период сезонной работы в России эти люди попали под влияние идеологов террористической организации и стали оказывать финансовую поддержку базирующимся в Сирии террористическим группировкам.
В дальнейшем они планировали выехать в эту страну для ведения боевых действий на стороне боевиков.
"По месту проживания задержанных найдены вещественные доказательства", - отметили в пресс-службе.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, добавили в МВД.
В июне 2020 года в Ташкенте и Ташкентской области были задержаны 25 человек по подозрению в участии в этой террористической организации.
Сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили в Москве ситуацию вокруг Карабаха - МИД РФ
Азербайджанский военный получил ранение в результате обстрела со стороны ВС Армении на границе с Нахчываном
Армянские военные вновь обстреляли позиции ВС Азербайджана в Нахчыване
SOCAR планирует до 2041г добыть с одной скважины на месторождении Булла-дениз 3 млрд кубометров газа
SOCAR планирует бурение 17 скважин на месторождении Булла-дениз на Каспии
Цены на нефть поднимаются после обвала накануне, Brent торгуется на уровне $68,8 за баррель
Президент МОК сообщил, что 85% прибывающих в Токио на Олимпиаду спортсменов вакцинированы от COVID-19 либо имеют к нему иммунитет
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 191 млн - университет Хопкинса
США поставят еще 4 млн доз вакцин против COVID-19 по всему миру - Белый дом
ИВ Лянкярана направит около 0,8 млн манатов на ремонт городских дорог
Президент Алиев распорядился выделить около $3 млн на завершение строительства бетонной плотины на Ордубадской ГЭС
Регулярный автобусный рейс Баку-Нахчыван-Баку запускается с 17 июля
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по страхованию банкоматов и наличности в них
ВТБ (Азербайджан) совместно с KFC дарят гаджеты Huawei
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом