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СНГ 20.07.2021 11:50

В Узбекистане задержаны девять человек по подозрению в терроризме

Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Сырдарьинской области на северо-западе страны группу из девяти человек по подозрению в участии в запрещенной в России террористической организации "Катиба таухид валь-джихад", сообщила во вторник пресс-служба МВД страны.

"В ходе совместных оперативных действий сотрудниками управлений внутренних и управления службы госбезопасности Сырдарьинской области выявлена незаконная деятельность группы приверженцев международной террористической организации "Катиба таухид валь-джихад (запрещена в РФ) ", - говорится в сообщении.

По данным МВД, в период сезонной работы в России эти люди попали под влияние идеологов террористической организации и стали оказывать финансовую поддержку базирующимся в Сирии террористическим группировкам.

В дальнейшем они планировали выехать в эту страну для ведения боевых действий на стороне боевиков.

"По месту проживания задержанных найдены вещественные доказательства", - отметили в пресс-службе.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, добавили в МВД.

В июне 2020 года в Ташкенте и Ташкентской области были задержаны 25 человек по подозрению в участии в этой террористической организации.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, АНТИТЕРРОР, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]