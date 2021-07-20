В Узбекистане задержаны девять человек по подозрению в терроризме

Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Сырдарьинской области на северо-западе страны группу из девяти человек по подозрению в участии в запрещенной в России террористической организации "Катиба таухид валь-джихад", сообщила во вторник пресс-служба МВД страны.

"В ходе совместных оперативных действий сотрудниками управлений внутренних и управления службы госбезопасности Сырдарьинской области выявлена незаконная деятельность группы приверженцев международной террористической организации "Катиба таухид валь-джихад (запрещена в РФ) ", - говорится в сообщении.

По данным МВД, в период сезонной работы в России эти люди попали под влияние идеологов террористической организации и стали оказывать финансовую поддержку базирующимся в Сирии террористическим группировкам.

В дальнейшем они планировали выехать в эту страну для ведения боевых действий на стороне боевиков.

"По месту проживания задержанных найдены вещественные доказательства", - отметили в пресс-службе.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, добавили в МВД.

В июне 2020 года в Ташкенте и Ташкентской области были задержаны 25 человек по подозрению в участии в этой террористической организации.