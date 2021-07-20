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Дальнее зарубежье 20.07.2021 15:41

Власти Китая отрицают причастность к кибератаке на Microsoft Exchange Server

Власти КНР опровергают обвинения Вашингтона в причастности к кибератаке на сервис Microsoft Exchange Server и указывают, что именно США лидируют в мире в сфере подобной активности, сообщают во вторник западные СМИ.

"Общеизвестно, что США вовлечены в бессовестный, массированный и неизбирательный перехват информации в отношении многих стран, включая собственных союзников", - цитируют СМИ выдержки из заявления посольства КНР в Австралии.

"(США - ИФ) - мировой чемпион по злонамеренным кибератакам", - отметили в диппредставительстве.

Также в посольстве обвинили Австралию в "подражании риторике США" в связи с обвинениями в адрес Пекина.

В свою очередь в посольстве Китая в Новой Зеландии также опровергли "абсолютно безосновательные и легкомысленные обвинения" против КНР.

Накануне США, ЕС, Британия, Австралия, Канада, Новая Зеландия и союзники по НАТО обвинили Китай во взломе четверти миллиона почтовых серверов Microsoft Exchange. ЕС заявил, что атака была совершена с территории Китая. Британия и США прямо обвиняют в кибершпионаже министерство госбезопасности КНР.

В понедельник Евросоюз, администрация США и британское правительство одновременно выпустили заявления об этой кибератаке.

На брифинге в понедельник представитель Белого дома Джен Псаки заверила, что президент США Джо Байден одинаково серьезно относится к киберугрозам, исходят ли они от России или от Китая.

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Тэги: КИТАЙ, КИБЕРАТАКА, ОБВИНЕНИЯ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]