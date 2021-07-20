Власти Китая отрицают причастность к кибератаке на Microsoft Exchange Server

Власти КНР опровергают обвинения Вашингтона в причастности к кибератаке на сервис Microsoft Exchange Server и указывают, что именно США лидируют в мире в сфере подобной активности, сообщают во вторник западные СМИ.
"Общеизвестно, что США вовлечены в бессовестный, массированный и неизбирательный перехват информации в отношении многих стран, включая собственных союзников", - цитируют СМИ выдержки из заявления посольства КНР в Австралии.
"(США - ИФ) - мировой чемпион по злонамеренным кибератакам", - отметили в диппредставительстве.
Также в посольстве обвинили Австралию в "подражании риторике США" в связи с обвинениями в адрес Пекина.
В свою очередь в посольстве Китая в Новой Зеландии также опровергли "абсолютно безосновательные и легкомысленные обвинения" против КНР.
Накануне США, ЕС, Британия, Австралия, Канада, Новая Зеландия и союзники по НАТО обвинили Китай во взломе четверти миллиона почтовых серверов Microsoft Exchange. ЕС заявил, что атака была совершена с территории Китая. Британия и США прямо обвиняют в кибершпионаже министерство госбезопасности КНР.
В понедельник Евросоюз, администрация США и британское правительство одновременно выпустили заявления об этой кибератаке.
На брифинге в понедельник представитель Белого дома Джен Псаки заверила, что президент США Джо Байден одинаково серьезно относится к киберугрозам, исходят ли они от России или от Китая.
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