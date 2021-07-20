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Регион 20.07.2021 11:47

"Рособоронэкспорт": в ближайшие месяцы может быть подписан контракт на поставку Турции дополнительной партии систем ПВО С-400

Контракт с Турцией на поставку дополнительной партии систем ПВО С-400 может быть подписан в ближайшее время, сообщил, отвечая на вопрос "Интерфакса", глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Думаю, что в ближайшие месяцы мы этот проект завершим", - сказал Михеев на авиасалоне МАКС в подмосковном Жуковском. На уточняющий вопрос "Интерфакса" он ответил, что речь идет именно о дополнительной партии систем С-400 для Турции.

"По Турции проводятся завершающие консультации. Сформирована финансовая модель. Сформирована программа технологического сотрудничества в этом проекте", - заявил Михеев.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты. 7 декабря глава "Ростеха" Сергей Чемезов сказал, что Турция расплатилась за С-400.

Глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев в марте 2020 года в интервью "Интерфаксу" сказал, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400. Контракт с Турцией на доппартию С-400 может быть подписан в 2021 году, сообщил "Интерфаксу" Чемезов в августе прошлого года.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПВО, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]