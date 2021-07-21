Apple откладывает не менее чем на месяц возвращение сотрудников в офисы

Apple Inc. переносит дедлайн для возвращения сотрудников в офисы, по крайней мере, на один месяц из-за возросшей заболеваемости COVID-19 во многих странах мира, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Таким образом, сотрудники компании появятся в офисах не ранее октября.
По словам источников, Apple предупредит сотрудников о необходимости вернуться на рабочие места по крайней мере за месяц.
Главный исполнительный директор компании Тим Кук заявил в июне, что сотрудникам Apple следует начать возвращаться в офисы в начале сентября хотя бы на три дня в неделю. Тогда он сослался на улучшение эпидемиологической ситуации и доступность вакцин.
Однако последние данные говорят о возобновившемся росте смертности от коронавируса в мире, снижавшейся до этого в течение 10 недель, и представители сферы здравоохранения США ожидают, что глобальная тенденция проявится и в Штатах, несмотря на высокую долю вакцинированного населения в стране.
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