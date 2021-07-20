Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США добилась временной приостановки деятельности и заморозки активов 86-летней Джой Ковар и ее 54-летнего сына Брента Ковара, а также компании, через которую они привлекали средства инвесторов, обещая вкладывать их в ценные бумаги и криптовалюты на основе рекомендаций "суперкомпьютера с искусственным интеллектом".
В общей сложности с мая 2018 года мать и сын Ковар привлекли в Profit Connect Wealth Services Inc. средства не менее 277 розничных инвесторов на общую сумму более $12 млн, сообщила SEC.
Компания утверждала, что ее суперкомпьютер стабильно генерирует огромные доходы, и это позволяет ей гарантировать инвесторам фиксированную доходность вложений в 20-30% в год с ежемесячным начислением процентов.
По данным регулятора, средства инвесторов не использовались ни для торговли ценными бумагами, ни для покупки криптовалют, ни для каких-либо других целей, заявленных Profit Connect. Вместо этого, деньги тратились на продвижение мошеннической схемы, а также выплат ее начальным инвесторам. Кроме того, несколько миллионов долларов было переведено на персональный банковский счет Джой Ковар.
"Мошенники ориентировались на инвесторов, которые искали безопасные продукты для создания накоплений на пенсию или образование детей, давая обещание вернуть им деньги наряду с обещаниями добиться феноменальных результатов с помощью мнимого "суперкомпьютера", - отмечает директор офиса SEC в Лос-Анджелесе Мишель Уэйн Лэйн. - Инвесторам следует избегать частных лиц и фирм, обещающих гарантированные двузначные доходы при отсутствии рисков потерь".
Слушания суда по делу матери и сына Ковар, инициированные SEC, пройдут 26 июля. В ходе слушаний, в частности, должен решиться вопрос о том, кто будет распоряжаться средствами Profit Connect.
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