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Дальнее зарубежье 20.07.2021 23:35

Наибольшее с сентября прошлого года число нелегалов перебралось за сутки в Великобританию с континента

Рекордное число нелегалов - 430 человек - пересекли за минувшие сутки Ла-Манш в расчете на то, чтобы обосноваться в Великобритании, сообщает во вторник телеканал Sky News.

Телеканал отмечает, что сами нелегалы заявляют, что покинули север либо Франции, либо Бельгии. Они использовали легкие лодки, чтобы пересечь Ла-Манш. В Великобритании их заметили на побережье графства Кент.

Sky News напоминает, что в прежний раз "рекорд" был поставлен в сентябре прошлого года, тогда за сутки в Великобританию перебрались 416 нелегалов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, НЕЛЕГАЛЫ, РЕКОРД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]