Турция готова управлять аэропортом Кабула в случае финансовой поддержки со стороны США - Эрдоган

Турция после ухода США из Афганистана может заняться управлением аэропорта Кабула в том случае, если получит от Вашингтона необходимую поддержку, в том числе в сфере финансирования и логистики, заявил во вторник турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Прямо сейчас мы смотрим (на этот вопрос - ИФ) положительно", - приводят западные СМИ слова Эрдогана, посещавшего Никосию.
"Но мы хотим, чтобы Америка выполнила некоторые условия", - уточнил он.
Эрдоган перечислил следующие требуемые обязательства США: поддержка в области дипломатии, помощь Турции с логистикой, содействие в решении финансовых и административных вопросов.
"Если эти условия можно выполнить, то мы, Турция, планируем управлять аэропортом", - пояснил Эрдоган.
Также он вновь заявил о желании Анкары вести переговоры с движением "Талибан" и выразил мнение, что сторонам удастся достичь соглашения.
Президент резюмировал, что в Афганистане теперь "настала новая эра".
В мае этого года президенты США и Турции Джо Байден и Эрдоган достигли договоренности о том, что турецкие военные будут играть ведущую роль в обеспечении безопасности аэропорта Кабула после завершения миссии НАТО в Афганистане. Затем, в середине июня Эрдоган заявил, что его страна готова сохранить военный контингент в Афганистане при наличии финансовой поддержки США после вывода оттуда войск НАТО.
Однако в свою очередь движение "Талибан" резко выступило против военного присутствия Турции в Афганистане.
На прошлой неделе Центральное командование ВС США сообщило, что Вашингтон более чем на 95% реализовал вывод американского контингента из Афганистана. Президент США Байден заявил, что в итоге войска США покинут афганскую территорию до конца августа.
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