В Грузии фиксируют трехкратный рост заражений коронавирусом за сутки

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал население к массовой вакцинации, так как страна не вынесет введения новых ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.
"Наша страна уже не выдержит закрытия. Люди потеряют работу, возникнет невыносимое положение. К этому добавиться необходимость взять долг, что ляжет грузом на всех граждан", - сказал Гарибашвили во вторник на заседании правительства.
Он сообщил, что на сегодняшний день в Грузии есть в наличии полтора миллиона доз вакцин, однако процесс вакцинации идет медленно.
По данным Минздрава, за минувшие сутки в Грузии выявлены 2 тыс. 616 случаев заражения COVID-19.
Накануне сообщалось о 852 случаях заражения. За сутки скончались 26 человек.
Всего в Грузии вакцинированы около 10% населения.
Ранее представители Минздрава сообщали, что в Грузии начал распространяться "Дельта" штамм COVID-19.
По решению правительства с 1 июня Грузия открыла сухопутные границы, а с июля сняла все ограничения, введенные для сдерживания эпидемии.
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