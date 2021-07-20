В Грузии фиксируют трехкратный рост заражений коронавирусом за сутки

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал население к массовой вакцинации, так как страна не вынесет введения новых ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.

"Наша страна уже не выдержит закрытия. Люди потеряют работу, возникнет невыносимое положение. К этому добавиться необходимость взять долг, что ляжет грузом на всех граждан", - сказал Гарибашвили во вторник на заседании правительства.

Он сообщил, что на сегодняшний день в Грузии есть в наличии полтора миллиона доз вакцин, однако процесс вакцинации идет медленно.

По данным Минздрава, за минувшие сутки в Грузии выявлены 2 тыс. 616 случаев заражения COVID-19.

Накануне сообщалось о 852 случаях заражения. За сутки скончались 26 человек.

Всего в Грузии вакцинированы около 10% населения.

Ранее представители Минздрава сообщали, что в Грузии начал распространяться "Дельта" штамм COVID-19.

По решению правительства с 1 июня Грузия открыла сухопутные границы, а с июля сняла все ограничения, введенные для сдерживания эпидемии.