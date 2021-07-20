Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0071 RUR   0.0229 GBR   2.3405 TRY   0.1994

Цена на нефть

15.07 $/bbl   WTI 71.65 -1.48 Brent 73.47 -1.29

Погода в Баку

  ночь день

Регион 20.07.2021 12:45

В Грузии фиксируют трехкратный рост заражений коронавирусом за сутки

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал население к массовой вакцинации, так как страна не вынесет введения новых ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.

"Наша страна уже не выдержит закрытия. Люди потеряют работу, возникнет невыносимое положение. К этому добавиться необходимость взять долг, что ляжет грузом на всех граждан", - сказал Гарибашвили во вторник на заседании правительства.

Он сообщил, что на сегодняшний день в Грузии есть в наличии полтора миллиона доз вакцин, однако процесс вакцинации идет медленно.

По данным Минздрава, за минувшие сутки в Грузии выявлены 2 тыс. 616 случаев заражения COVID-19.

Накануне сообщалось о 852 случаях заражения. За сутки скончались 26 человек.

Всего в Грузии вакцинированы около 10% населения.

Ранее представители Минздрава сообщали, что в Грузии начал распространяться "Дельта" штамм COVID-19.

По решению правительства с 1 июня Грузия открыла сухопутные границы, а с июля сняла все ограничения, введенные для сдерживания эпидемии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПАНДЕМИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ


Похожие новости


Эпидемиологическая ситуация в Грузии ухудшается, растет заболеваемость коронавирусом среди детей - Минздрав Президент Грузии Зурабишвили привилась от коронавирусной инфекции вакциной AstraZeneca

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]