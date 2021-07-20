SOCAR планирует бурение 17 скважин на месторождении Булла-дениз на Каспии

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует бурение дополнительно 17 добывающих скважин на месторождении Булла-Дениз в азербайджанском секторе Каспия, говорится в сообщении компании.

«Месторождение Булла-Дениз играет важную роль в газоснабжении Азербайджана. Здесь в настоящее время эксплуатируются 13 скважин и ежесуточно добывается около 700 тонн конденсата и 3 млн куб. м газа. В рамках полномасштабной разработки, на месторождении планируется бурение дополнительно 17 скважин с ожидаемым суточным дебетом каждой 100 тонн конденсата и 500 тыс. куб. м газа», - отмечает SOCAR.

По данным компании, в настоящее время на месторождении Булла-Дениз с морского основания №6 продолжается бурение скважины №117.

«Кроме того, в 2022 году нас месторождении Булла-дениз планируется бурение поисковой скважины для оценки нефтегазового потенциала еще одного пласта», - отмечает компания.

Морское месторождение Булла-дениз было открыто в 1973 году, введено в эксплуатацию в 1975 году. Месторождение находится на балансе Нефтегазодобывающего управления Н.Нариманова.

Н.Аббасова