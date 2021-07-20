SOCAR планирует до 2041г добыть с одной скважины на месторождении Булла-дениз 3 млрд кубометров газа

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ввела в эксплуатацию после оптимизации высокодебитную скважину №123 на месторождении Булла-Дениз в азербайджанском секторе Каспия, говорится в сообщении компании.
"Скважина №123 пробурена с морской стационарной платформы №122 в 2017 году до глубины 6132 метра. До сих пор с данной скважины было добыто 104 тыс. конденсата и 472 млн куб. м газа. В последнее время на скважине с эксплуатируемого пласта было зафиксировано естественное снижение суточной добычи газа до 150 тыс. куб. м и возникла необходимость в проведении дополнительных мер", - отмечается в информации.
По данным SOCAR, в результате проведенных геологических мероприятий, скважина была введена в эксплуатацию с дебитом 120 тонн конденсата и 500 тыс. куб. м газа.
"Данную скважину планируется эксплуатировать до 2041 года. В целом, со скважины №123 планируется добыть более 700 тыс. т конденсата и 3 млрд куб. м газа. С учетом высокого потенциала данной скважины, продолжаются мероприятия по дальнейшему повышению ее дебита", - говорится в информации.
По данным SOCAR, на месторождении Булла-дениз в настоящее время эксплуатируются 13 скважин, в целом ежесуточно добывается около 700 тонн конденсата и 3 млн куб. м газа.
Морское месторождение Булла-дениз было открыто в 1973 году, введено в эксплуатацию в 1975 году. Месторождение находится на балансе Нефтегазодобывающего управления Н.Нариманова.
Н.Аббасова
Сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили в Москве ситуацию вокруг Карабаха - МИД РФ
Азербайджанский военный получил ранение в результате обстрела со стороны ВС Армении на границе с Нахчываном
Армянские военные вновь обстреляли позиции ВС Азербайджана в Нахчыване
Президент МОК сообщил, что 85% прибывающих в Токио на Олимпиаду спортсменов вакцинированы от COVID-19 либо имеют к нему иммунитет
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 191 млн - университет Хопкинса
США поставят еще 4 млн доз вакцин против COVID-19 по всему миру - Белый дом
ИВ Лянкярана направит около 0,8 млн манатов на ремонт городских дорог
Президент Алиев распорядился выделить около $3 млн на завершение строительства бетонной плотины на Ордубадской ГЭС
Регулярный автобусный рейс Баку-Нахчыван-Баку запускается с 17 июля
Министр обороны США едет в Азию, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов международному порядку в регионе - Пентагон
Лукашенко поручил принять меры, чтобы санкции не повлияли на развитие Беларуси
В Индии вследствие пандемии COVID-19 могли скончаться миллионы жителей - исследование
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по страхованию банкоматов и наличности в них
ВТБ (Азербайджан) совместно с KFC дарят гаджеты Huawei
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом