SOCAR планирует до 2041г добыть с одной скважины на месторождении Булла-дениз 3 млрд кубометров газа

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ввела в эксплуатацию после оптимизации высокодебитную скважину №123 на месторождении Булла-Дениз в азербайджанском секторе Каспия, говорится в сообщении компании.

"Скважина №123 пробурена с морской стационарной платформы №122 в 2017 году до глубины 6132 метра. До сих пор с данной скважины было добыто 104 тыс. конденсата и 472 млн куб. м газа. В последнее время на скважине с эксплуатируемого пласта было зафиксировано естественное снижение суточной добычи газа до 150 тыс. куб. м и возникла необходимость в проведении дополнительных мер", - отмечается в информации.

По данным SOCAR, в результате проведенных геологических мероприятий, скважина была введена в эксплуатацию с дебитом 120 тонн конденсата и 500 тыс. куб. м газа.

"Данную скважину планируется эксплуатировать до 2041 года. В целом, со скважины №123 планируется добыть более 700 тыс. т конденсата и 3 млрд куб. м газа. С учетом высокого потенциала данной скважины, продолжаются мероприятия по дальнейшему повышению ее дебита", - говорится в информации.

По данным SOCAR, на месторождении Булла-дениз в настоящее время эксплуатируются 13 скважин, в целом ежесуточно добывается около 700 тонн конденсата и 3 млн куб. м газа.

Морское месторождение Булла-дениз было открыто в 1973 году, введено в эксплуатацию в 1975 году. Месторождение находится на балансе Нефтегазодобывающего управления Н.Нариманова.

Н.Аббасова