Лукашенко поручил принять меры, чтобы санкции не повлияли на развитие Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству принять меры, чтобы санкции Запада не повлияли на развитие страны, сообщает пресс-служба президента во вторник.

"Санкции мы должны, как и была поставлена мною задача правительству, преодолеть без всяких проблем. Мы половину производимого продаем, и это не сотни миллиардов долларов, и рынки наши понятно где. На тех рынках против нас санкции не ввели", - отметил Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе.

Он констатировал, что у некоторых белорусских предприятий из-за санкций возникли проблемы с закупкой комплектующих в Европе. При этом президент заявил, что если бы в стране активнее занимались импортозамещением, то подобных проблем можно было избежать. В пример он привел Минский автомобильный завод, который совместно с китайскими партнерами организовал в индустриальном парке "Великий камень" производство двигателей.

"Просто шевелиться нужно. Какие бы ни были проблемы и сложности, эти санкции не должны повлиять на развитие нашей страны. Как имеем 3,5% ВВП по полугодию, так должны выдержать и до конца года. Да, очень сложно, да, трудно. Главная задача, как на фронте, - выстоять и победить", - сказал Лукашенко.