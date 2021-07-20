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СНГ 20.07.2021 14:06

Лукашенко поручил принять меры, чтобы санкции не повлияли на развитие Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству принять меры, чтобы санкции Запада не повлияли на развитие страны, сообщает пресс-служба президента во вторник.

"Санкции мы должны, как и была поставлена мною задача правительству, преодолеть без всяких проблем. Мы половину производимого продаем, и это не сотни миллиардов долларов, и рынки наши понятно где. На тех рынках против нас санкции не ввели", - отметил Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе.

Он констатировал, что у некоторых белорусских предприятий из-за санкций возникли проблемы с закупкой комплектующих в Европе. При этом президент заявил, что если бы в стране активнее занимались импортозамещением, то подобных проблем можно было избежать. В пример он привел Минский автомобильный завод, который совместно с китайскими партнерами организовал в индустриальном парке "Великий камень" производство двигателей.

"Просто шевелиться нужно. Какие бы ни были проблемы и сложности, эти санкции не должны повлиять на развитие нашей страны. Как имеем 3,5% ВВП по полугодию, так должны выдержать и до конца года. Да, очень сложно, да, трудно. Главная задача, как на фронте, - выстоять и победить", - сказал Лукашенко.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ЛУКАШЕНКО, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]