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Карабах 20.07.2021 14:23

Сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили в Москве ситуацию вокруг Карабаха - МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко провел во вторник встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху.

«В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования с учетом договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.», - подчеркивает МИД РФ.

Н.Аббасова

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Тэги: РОССИЯ, ОБСЕ, МГ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]