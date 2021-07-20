Сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили в Москве ситуацию вокруг Карабаха - МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко провел во вторник встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху.

«В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования с учетом договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.», - подчеркивает МИД РФ.

Н.Аббасова