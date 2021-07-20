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СНГ 20.07.2021 15:20

Лукашенко не видит смысла держать "кучу дипломатов" в Европе

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил серьёзно пересмотреть вопрос кадрового комплектования белорусских диппредставительств в Европе.

"Роман Александрович и Игорь Петрович (премьер-министр Роман Головченко и глава администрации президента Игорь Сергеенко - ИФ), надо серьезнейшим образом посмотреть на наши диппредставительства в Европе", - заявил он на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе.

"Вы как бывший дипломат (Головченко - ИФ), я часто вам об этом говорю, знаете это не понаслышке. Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, ну она не просто отсутствует, она во вред государству", - цитирует Лукашенко госагентство БелТА во вторник.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ЛУКАШЕНКО, ЕВРОПА, ДИПЛОМАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]