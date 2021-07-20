Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил серьёзно пересмотреть вопрос кадрового комплектования белорусских диппредставительств в Европе.

"Роман Александрович и Игорь Петрович (премьер-министр Роман Головченко и глава администрации президента Игорь Сергеенко - ИФ), надо серьезнейшим образом посмотреть на наши диппредставительства в Европе", - заявил он на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе.

"Вы как бывший дипломат (Головченко - ИФ), я часто вам об этом говорю, знаете это не понаслышке. Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, ну она не просто отсутствует, она во вред государству", - цитирует Лукашенко госагентство БелТА во вторник.