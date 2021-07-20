Талибы в Афганистане сдерживают присутствующие в регионе экстремистские группировки - МИД РФ

Присутствие талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) на севере Афганистана выступает как позитивный фактор для обеспечения безопасности партнеров России в центральной Азии, они сдерживают присутствующие в регионе экстремистские группировки, заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Сам факт того, что талибы берут контроль над уездами, оказывает позитивную роль. Почему? Потому что большинство этих группировок (экстремистских и террористических группировок на севере Афганистана - ИФ) нацелены не на внутриафганские дела, они нацелены на центральную Азию, или на Пакистан или Иран. И они сгруппировались вдоль афганского приграничного севера. Талибы, которые берут под контроль эти уезды, являются их заклятыми врагами, и в отличие от афганского правительства, не говоря об англосаксах, которые не воевали, а сотрудничали с ИГИЛ (запрещена в РФ), талибы бьют и уничтожают", - сказал Кабулов, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Так что даже в этом смысле талибы пока, по крайней мере, выступают как позитивный фактор с точки зрения интересов безопасности наших центральноазиатских партнеров и союзников", - добавил он.