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Дальнее зарубежье 20.07.2021 19:20

Президент Индонезии обещает оставить ограничения в силе вплоть до снижения заболеваемости COVID-19 в стране

Президент Индонезии Джоко Видодо объявил, что власти страны не будут отменять ограничительные меры, введенные из-за COVID-19, до спада заболеваемости вирусом, сообщает во вторник телеканал "Чэннел Ньюс Эйша".

"Представьте, что, если ограничения ослабят, а затем количество случаев (заболевания - ИФ) возрастет снова, и больницы не смогут вместить пациентов. Это приведет к коллапсу наших учреждений здравоохранения", - говорилось в обращении президента.

"Чэннел Ньюс Эйша" отмечает, что сейчас в Индонезии фиксируется один из самых высоких уровней заболеваемости COVID-19 в мире, и в некоторых районах страны система здравоохранения находится на пределе нагрузки из-за наплыва пациентов.

Между тем, в Индонезии начали отмечать праздник жертвоприношения Ид-аль-Адха (Курбан-байрам - по тюркской традиции). В связи с этим президент советовал индонезийцам придерживаться строгих правил безопасности во время праздника и отмечать его дома. Транспортные службы и полиция в свою очередь развернули КПП, чтобы помешать поездкам в это время по Индонезии.

Во вторник завершается срок действий ограничительных мер, ранее введенных на Яве, Бали и в некоторых других местах страны, и как ожидается, правительство вскоре объявит о продлении ограничений.

Власти ранее заявляли, что хотят добиться снижения выявляемых в сутки количества случаев болезни до 10 тыс. Однако накануне медицинские органы диагностировали 34 тыс. 257 случаев COVID-19. Это минимальный показатель за период с 6 июля, однако доля положительных тестов на вирус составляет 26,9%.

По данным статистического сайта Worldometers, всего в Индонезии за время пандемии выявили свыше 2,95 млн случаев заражения коронавирусом, более 76,2 тыс. пациентов с COVID-19 скончались. Выздоровели свыше 2,32 млн человек.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]