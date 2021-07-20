В Афганистане возможен силовой захват власти талибами в случае отсутствия продвижения в политическом процессе - МИД РФ

Отсутствие продвижения в политическом процессе в Афганистане может в перспективе привести к силовому захвату власти талибами, пока у талибов нет для этого ресурсов, заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
"Талибы не в состоянии пока взять крупные административные центры провинций. Хотя я не исключаю, что самом ближайшем будущем они могут взять контроль над двумя или тремя административными центрами, но у них нет достаточно сил для захвата, а главное, длительного удержания крупных провинций страны", - сказал он, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
"Но если не будет реального движения в процессе национального примирения (...), то успокаиваться рано. Этот военный политический баланс переформатирован в пользу движения талибов. И тогда силовой захват ими власти в стране будет очень реально перспективой", - подчеркнул Кабулов.
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