В Афганистане возможен силовой захват власти талибами в случае отсутствия продвижения в политическом процессе - МИД РФ

Отсутствие продвижения в политическом процессе в Афганистане может в перспективе привести к силовому захвату власти талибами, пока у талибов нет для этого ресурсов, заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Талибы не в состоянии пока взять крупные административные центры провинций. Хотя я не исключаю, что самом ближайшем будущем они могут взять контроль над двумя или тремя административными центрами, но у них нет достаточно сил для захвата, а главное, длительного удержания крупных провинций страны", - сказал он, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Но если не будет реального движения в процессе национального примирения (...), то успокаиваться рано. Этот военный политический баланс переформатирован в пользу движения талибов. И тогда силовой захват ими власти в стране будет очень реально перспективой", - подчеркнул Кабулов.