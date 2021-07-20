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Дальнее зарубежье 20.07.2021 16:00

В Афганистане возможен силовой захват власти талибами в случае отсутствия продвижения в политическом процессе - МИД РФ

Отсутствие продвижения в политическом процессе в Афганистане может в перспективе привести к силовому захвату власти талибами, пока у талибов нет для этого ресурсов, заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Талибы не в состоянии пока взять крупные административные центры провинций. Хотя я не исключаю, что самом ближайшем будущем они могут взять контроль над двумя или тремя административными центрами, но у них нет достаточно сил для захвата, а главное, длительного удержания крупных провинций страны", - сказал он, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Но если не будет реального движения в процессе национального примирения (...), то успокаиваться рано. Этот военный политический баланс переформатирован в пользу движения талибов. И тогда силовой захват ими власти в стране будет очень реально перспективой", - подчеркнул Кабулов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]