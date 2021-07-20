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Дальнее зарубежье 20.07.2021 16:15

Если военный сценарий возьмет верх в Афганистане, произойдет развал страны - Кабулов

Дальнейшая эскалация ситуации в Афганистане приведет к развалу страны и укреплению террористических группировок, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Если военный сценарий развития событий в Афганистане возьмет верх над процессом национального примирения, начнется то, о чем уже говорили - "война всех против всех", - это приведет к фактически развалу Афганистана по этнополитическому признаку, и не на две-три части, а на гораздо больше", - сказал он, выступая во вторник на онлайн-площадке клуба "Валадай".

По словам дипломата, "в такой ситуации возникнет благоприятная обстановка для усиления международных экстремистских сил".

При этом, подчеркнул дипломат, это касается не только ИГИЛ, но и "появятся, я вас уверяю, еще пара-тройка таких отморозков, опасных организаций, который обязательно воспользуются этой ситуацией". Кабулов добавил, что самый наглядный пример такого сценария - это Сирия.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВОЙНА, СЦЕНАРИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]