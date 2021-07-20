Если военный сценарий возьмет верх в Афганистане, произойдет развал страны - Кабулов

Дальнейшая эскалация ситуации в Афганистане приведет к развалу страны и укреплению террористических группировок, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
"Если военный сценарий развития событий в Афганистане возьмет верх над процессом национального примирения, начнется то, о чем уже говорили - "война всех против всех", - это приведет к фактически развалу Афганистана по этнополитическому признаку, и не на две-три части, а на гораздо больше", - сказал он, выступая во вторник на онлайн-площадке клуба "Валадай".
По словам дипломата, "в такой ситуации возникнет благоприятная обстановка для усиления международных экстремистских сил".
При этом, подчеркнул дипломат, это касается не только ИГИЛ, но и "появятся, я вас уверяю, еще пара-тройка таких отморозков, опасных организаций, который обязательно воспользуются этой ситуацией". Кабулов добавил, что самый наглядный пример такого сценария - это Сирия.
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