Власти Китая в целях улучшения демографии разрешили семьям заводить до трех детей

Власти КНР дали разрешение семьям заводить до трех детей в рамках улучшения демографической политики, направленной на обеспечение долговременного и сбалансированного роста населения страны, сообщает во вторник издание China Daily.

Решение было принято еще 26 июня ЦК Коммунистической партии Китая и Госсоветом КНР.

При этом предусмотрен ряд мер, который должен стимулировать рост рождаемости в Китае, отмечает China Daily.

Обеспокоенность в Китае вызвана тем, что трудоспособное население сокращается слишком быстрыми темпами, а доля пожилого населения, наоборот, растет, что приводит к нагрузке на экономику и общество в целом.

Долгое время китайским семьям было предписано придерживаться правила "одна семья - один ребенок". Оно было принято в 1979 году и действовало в отношении большинства семей страны, за исключением представителей отдельных этнических групп и регионов. В 2013 году власти ослабили этот принцип, разрешив семьям, в которых хотя бы один из родителей был единственным ребенком в семье, родить второго ребенка. В 2015 году китайским семьям разрешили иметь двух детей.