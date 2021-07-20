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СНГ 20.07.2021 20:25

Беларусь хотят превратить во вторую Украину, но это будет еще более "горячая точка" на карте - глава МИД Макей

Министр иностранных дел Беларусь Владимир Макей считает, что Запад хочет сделать из республики вторую Украину.

"Из нас хотят сотворить вторую Украину. Но это будет еще более "горячая точка" на карте. И мы, естественно, решительно намерены не допустить этого", - заявил Макей, которого цитирует госагентство БелТА.

По его словам, в отношении Беларуси Запад ведет игру без правил.

"Безответственность и полная непредсказуемость со стороны Запада - это сегодня становится абсолютной нормой их поведения. И то, что происходит в отношении Беларуси, выходит за пределы человеческого понимания. Идет игра без правил. И нам в этой ситуации пытаться играть по каким-то правилам тоже очень сложно. Поэтому мы будем вынуждены реагировать адекватно развитию обстановки", - подчеркнул глава МИД.

Тем не менее, Минск, по словам Макея, не намерен "сжигать мосты".

"Не санкционным путем, не, тем более, военным. И мы говорили об этом всегда. И даже в этих условиях, когда против Беларуси фактически развязана торгово-экономическая, политическая война, вплоть до террористических угроз, мы считаем, что есть возможность для диалога", - отметил министр.

"Мы не собираемся сжигать за собой мосты. Мы всегда говорим нашим партнерам о том, что необходимо остановиться, задуматься, к чему могут привести те или иные действия, и выработать такие шаги, которые позволили бы успокоить ситуацию и не нарушать хрупкую стабильность в регионе", - сказал глава МИД Беларуси.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, МИД, ЗАПАД, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]