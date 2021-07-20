Министр иностранных дел Беларусь Владимир Макей считает, что Запад хочет сделать из республики вторую Украину.
"Из нас хотят сотворить вторую Украину. Но это будет еще более "горячая точка" на карте. И мы, естественно, решительно намерены не допустить этого", - заявил Макей, которого цитирует госагентство БелТА.
По его словам, в отношении Беларуси Запад ведет игру без правил.
"Безответственность и полная непредсказуемость со стороны Запада - это сегодня становится абсолютной нормой их поведения. И то, что происходит в отношении Беларуси, выходит за пределы человеческого понимания. Идет игра без правил. И нам в этой ситуации пытаться играть по каким-то правилам тоже очень сложно. Поэтому мы будем вынуждены реагировать адекватно развитию обстановки", - подчеркнул глава МИД.
Тем не менее, Минск, по словам Макея, не намерен "сжигать мосты".
"Не санкционным путем, не, тем более, военным. И мы говорили об этом всегда. И даже в этих условиях, когда против Беларуси фактически развязана торгово-экономическая, политическая война, вплоть до террористических угроз, мы считаем, что есть возможность для диалога", - отметил министр.
"Мы не собираемся сжигать за собой мосты. Мы всегда говорим нашим партнерам о том, что необходимо остановиться, задуматься, к чему могут привести те или иные действия, и выработать такие шаги, которые позволили бы успокоить ситуацию и не нарушать хрупкую стабильность в регионе", - сказал глава МИД Беларуси.
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