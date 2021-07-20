Глава МОК признал, что провел много бессонных ночей из-за Олимпиады в Токио

Глава МОК Томас Бах во вторник заявил, что не раз сомневался и сильно переживал из-за ситуации с Олимпийскими играми в Токио, которые перенесли с 2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

"За последние 15 месяцев нам приходилось принимать решения, имея очень неполную ситуацию. Каждый день у нас были сомнения. Мы проводили бессонные ночи", - приводят японские СМИ слова Баха.

"Это давило на нас, это давило на меня. И чтобы наступил сегодняшний день (чтобы организовать проведение Игр - ИФ), нам нужно было восстановить доверие, найти выход из кризиса", - добавил он. По его словам, в настоящее время "наконец-то виден свет в конце тоннеля".

На открывшейся в Токио во вторник очередной сессии МОК Бах также сказал, что при принятии решения о переносе Игр с 2020 на 2021 год он "не представлял себе, насколько все будет трудно", поскольку не было прецедентов проведения Олимпиады в такой обстановке. Благодаря взаимопониманию между МОК и японскими властями с участием специалистов были разработаны меры по обеспечению безопасности игр, и они уже работают в Токио сегодня, подчеркнул Бах.

Согласно информации западных СМИ, как минимум у пяти человек выявили коронавирус в Олимпийской деревне.

Олимпиада в Токио стартует 23 июля и пройдет до 8 августа.