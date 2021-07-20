Глава МОК признал, что провел много бессонных ночей из-за Олимпиады в Токио

Глава МОК Томас Бах во вторник заявил, что не раз сомневался и сильно переживал из-за ситуации с Олимпийскими играми в Токио, которые перенесли с 2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.
"За последние 15 месяцев нам приходилось принимать решения, имея очень неполную ситуацию. Каждый день у нас были сомнения. Мы проводили бессонные ночи", - приводят японские СМИ слова Баха.
"Это давило на нас, это давило на меня. И чтобы наступил сегодняшний день (чтобы организовать проведение Игр - ИФ), нам нужно было восстановить доверие, найти выход из кризиса", - добавил он. По его словам, в настоящее время "наконец-то виден свет в конце тоннеля".
На открывшейся в Токио во вторник очередной сессии МОК Бах также сказал, что при принятии решения о переносе Игр с 2020 на 2021 год он "не представлял себе, насколько все будет трудно", поскольку не было прецедентов проведения Олимпиады в такой обстановке. Благодаря взаимопониманию между МОК и японскими властями с участием специалистов были разработаны меры по обеспечению безопасности игр, и они уже работают в Токио сегодня, подчеркнул Бах.
Согласно информации западных СМИ, как минимум у пяти человек выявили коронавирус в Олимпийской деревне.
Олимпиада в Токио стартует 23 июля и пройдет до 8 августа.
Азербайджан получил из России более 200 тыс. доз вакцины «Спутник V» - Алиев
Президент Азербайджана рассчитывает на максимально безболезненное прохождение постконфликтного периода в Карабахе
Сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили в Москве ситуацию вокруг Карабаха - МИД РФ
Поставки SSJ100 и МС-21 за рубеж возможны не ранее 2025 года - Мантуров
Мировой товарооборот продолжил восстанавливаться в мае
Берлин будет добиваться продления соглашения о транзите газа из РФ через Украину
На "Ривнеазоте" произошла разгерметизация емкости с азотной кислотой, никто не пострадал - МВД Украины
В Азербайджане суточный рост новых случаев COVID-19, скончавшихся нет
Путин сообщил о планах развёртывания производства российских вакцин от COVID-19 в Азербайджане
ИВ Лянкярана направит около 0,8 млн манатов на ремонт городских дорог
Президент Алиев распорядился выделить около $3 млн на завершение строительства бетонной плотины на Ордубадской ГЭС
Регулярный автобусный рейс Баку-Нахчыван-Баку запускается с 17 июля
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по страхованию банкоматов и наличности в них
ВТБ (Азербайджан) совместно с KFC дарят гаджеты Huawei
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом